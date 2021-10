Lido Pimienta, el sol en ‘Sky to hold’

“Todo empezó ahí, en un estudio enfrente a unos árboles en mi computador, y ahora estamos en el escenario y es sublime”, cuenta la cantante barranquillera, Lido Pimienta sobre el inicio de su más reciente composición ‘Sky to hold’. Hasta el miércoles 12 de octubre Pimienta se presentó en el escenario del Lincoln Center, en Nueva York, al lado del NYC Ballet en el proyecto coreografiado por Andrea Miller. Esta fue la primera vez que una colombiana compuso obras originales para la el NYC Ballet y es la segunda vez en la historia de la organización que se ha hecho esta comisión a una mujer.

La obra se presentó por primera vez el 1 de octubre, sin embargo, Lido Pimienta estuvo trabajando en ella desde el 2020. Cuenta que Miller se contactó con ella a través de su manager, Barbara Frum, con quien está trabajando para su nuevo álbum. “Como Bárbara sabe que la instrumentación y los arreglos tienen mucha orquesta y a Andrea la comisionaron para hacer la coreografía, para el ballet de Nueva York Ellas pensaron que sería espectacular como Andrea no viene del ballet, sino que viene de la danza contemporánea y como yo no vengo de la música clásica, sino de la música contemporánea, en qué tal ese lenguaje entre las dos y a mí me encantó la idea y empezamos a trabajar”.

Al ser un hito, la cantante afirma que espera que en el futuro no pase mucho tiempo para que llegue la tercera mujer compositora. “Yo me alegro de eso y quiero continuar mi legado como compositora, como productora, como cantautora y seguir abriendo la puerta para niñas que no vienen de una familia que pueda costear esos sueños. Yo quiero que la gente entienda que la obra de Lido Pimienta está hecha para la Lido Pimienta que tenía 7 años y necesitaba entender que un mundo distinto era posible”.

Pimienta cuenta que para ‘Sky to hold’ “Andrea quería crear una sensación de calor y tensión. Como ella estaba aquí en Nueva York y yo estaba en Toronto, por la pandemia ninguna podía viajar. Ella no tenía la coreografía hecha porque no tenía la música, así que a mí me tocó empezar con la música”. Para componer sus piezas Pimienta se mudó a un estudio rodeado de árboles, de los que sacaba su inspiración, donde desarrolló la historia entre una semilla y una tormenta que es la que cuenta la obra. “La semilla se enamora de la tormenta y la tormenta no quiere nada con esa semilla porque la tormenta está en su tormenta y le da miedo el amor de la semilla. Entonces, musicalmente ¿cómo sonaría?”.

Para Lido Pimienta el desafío más grande fue hacer la composición para 66 músicos de la orquesta y hacerlo a la distancia. Sin embargo, la cantante sentía que debía incorporar los ritmos colombianos en este ballet, “yo quería que la orquesta tocará y que hiciera un vallenato y que hiciera un dembow, que hiciera una cumbia, que sonara una tambora. Todo se oye, sólo que en vez de los instrumentos autóctonos de Colombia es con los tímpanos, con las con las percusiones, una gran marimba que tienen allí. Yo integré a toda la orquesta, es una onda concéntrica dentro de esa misma composición en donde todo el mundo brilla”.

Un detalle que llama la atención en la obra es que Lido Pimienta está en el escenario, cantando mientras a su lado los bailarines realizan las coreografías. Sin embargo, la cantante recuerda que esto no estaba entre sus planes. “Andrea insistió y me dijo ‘¿tú no quieres que ellos te oigan?’ y al final le dije que sí y me pusieron en el escenario. Ya soy parte del show con la música y con mi presencia y ella dice ‘tú eres el sol, si esta historia es sobre una Semilla y una tormenta tú eres el sol’”.

Cuando Pimienta entró a la sala de ensayo y conoció a los bailarines, recuerda que la recibieron de manera efusiva a lo que ella les respondió cantando “mira quién llega. ¡Cosa buena! Mira quién llega. ¡Cosa buena!” y así rompió el hielo de la sala poniéndolos a bailar. Otro recuerdo que tiene la barranquillera de los ensayos se dio con los músicos, recuerda que los vio nerviosos al ser una pieza que no habían ensayado por mucho tiempo.

“El conductor quería que ellos tocarán con más poder y él trataba de decirles. Yo cogí el micrófono y le dije: “lo siento, discúlpeme qué les interrumpa, pero quiero que toques de la siguiente manera. En la primera parte ustedes tienen que tocar con el sentimiento de que se siente enamorarse por primera vez. Ese sentimiento de amor tan puro, tan hermoso y de querer entregarse a una persona. En la mitad de la composición esa persona que ustedes tanto quieren les traiciona, toquen con esa energía que se siente ese dolor. En la tercera parte ustedes van a pensar que estamos ahora en celebración porque ahora tienen un nuevo amor’. Y tocábamos espectacular, entonces ya hay una hermandad con los bailarines y la hermandad con la con orquesta y con la gente que trabaja en el Lincoln Center”.

Lido Pimienta actualmente está produciendo los videos para su próximo álbum y estará de gira por Estados Unidos hasta el mes de noviembre. Sin embrago, espera poder traer ‘Sky to Hold’ a Colombia en un futuro. De esta obra, la cantante colombiana espera que su audiencia se lleve “un sentimiento de amor, esperanza y justicia”.

“Ha sido una comunión muy bonita, muy impresionante, sobre todo. Los bailarines que no son blancos, me dicen: ‘yo nunca he visto tanta gente de color aquí, nuestro público siempre son gente mayor, blanca y adinerada’. Ahora están viendo en la audiencia a gente de todo tipo. Y cuando yo salgo del teatro se nota que las reacciones son viscerales. Pero ha sido así, cada día que yo hago la obra, yo me siento como que estoy en el lugar que tengo que estar, Estoy haciendo la música que tengo que hacer, estoy viviendo lo que tengo que Vivir y eso es muy bonito”.