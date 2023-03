“Lo más importante es la conexión del artista con su público”: Casta

Casta es uno de los primeros productores manizaleños en ser nominado a los Latin Grammy. / Malabar Sound CCL Foto: Malabar Sound CCL

¿Cómo ha ido construyendo su carrera musical como productor y cómo llegó a este punto en su carrera?

Empecé con música clásica, a tocar piano cuando tenía tres años, y con procesos de formación en Manizales. Toqué el oboe, el cello y luego tuve una especie de acercamiento al jazz, me gustaba mucho en una época y al final terminé centrándome en las canciones, que es lo que hago hoy en día.

¿Cómo fue pasar de la música sinfónica a la contemporánea? ¿Qué lo motivó a dar este salto?

Creo que fueron las circunstancias de la vida. Estaba muy pequeño cuando trabajé con música sinfónica y después conocí la industria musical por Manuel Medrano, ese fue mi primer cambio en la industria. La conocí y me encantó, me gustó mucho más todo el proceso de hacer canciones, de hacer más música moderna, conectar con el público de una forma diferente, eso siempre me pareció increíble.

Le sugerimos: El viaje y la escritura, a propósito de la charla “Se hace camino al escribir”

Hablemos sobre “La bachata”, de Manuel Turizo, uno de los estrenos más populares que ha hecho recientemente, ¿cómo fue la creación de esta canción?

La bachata la creamos en 2021 con Édgar Barrera y Ríos, dos de los compositores más importantes en este momento en la industria. Estuve en España por esas épocas y me traje algo de allá, y fue que en España ponen puro reguetón, que es pura música de fiesta hasta las 12 de la noche y de 12 a 1 ponían una hora de bachata. Y en esa hora de bachata es que la gente se enfarraba más. Cuando llegué a la sesión empezamos a hablar sobre hacer bachata, y así salió. La canción originalmente la pensamos para Becky G, pero Manuel se enamoró del tema y desde que lo escuchó lo quería para él, lo sacó y nos fue muy bien.

¿Qué detalles considera que son necesarios para que una canción tenga este tipo de éxito?

Pienso que lo más importante es la conexión del artista con su público, y hoy en día eso está muy interiorizado, porque casi todos ponen a prueba las canciones, les van soltando previos a su público a ver cuál gusta más. Con La bachata pasó todo lo contrario, nadie sabía que Turizo iba a lanzar una bachata, nadie sabía que iba a incursionar en estos ritmos y nadie sabía que le iba a ir tan bien. Hoy en día esto funciona mucho así, darle una probadita al público de lo que viene con la música.

Le recomendamos: Música sacra, folclor y reivindicación

Trabajó con el programa “The Voice”, ¿cómo fue su paso por este?

Trabajé con ellos de 2018 a 2020, y fue un aprendizaje increíble, porque era replicar hits. Hacíamos todos los backing tracks que se escuchaban atrás de los artistas, y la verdad da un conocimiento muy amplio de toda la construcción de canciones, prácticamente, sin pensarlo, al escuchar una canción sabes qué elementos tiene y cómo llegar a ellos. Para mecanizar, para imitar y otras cosas sirve mucho un trabajo como este. Hay muchas pistas, nos tocaba hacer como 50 a la semana con diferentes géneros y ritmos.

¿Ha considerado seguir haciendo música para cine y televisión?

Por ahora no, a menos que salga un proyecto muy grande, me encantaría, pero en este momento la prioridad son las canciones.

Usted es amigo de Edgar Barrera, ¿cómo fue ese primer acercamiento con él y cómo han desarrollado la relación?

Edgar me escribió a finales de 2021 para que hiciéramos un tema de Danny Ocean, le habían hablado de mí y mi trabajo ya las tres horas de haber hablado ya tenía una maqueta lista para él. Le encantó y ahí empezó la amistad. La primera canción que hicimos en un estudio fue “La bachata”.

Podría interesarle: “El amor como hábito saludable”, una charla entre Camila Zuluaga y María Paz Mateus

¿Cómo diría que ha construido su sello con el paso del tiempo?

Uno nunca termina de construir el sello. Me gusta mucho hacer música que transmita distintas emociones y me gustan mucho los contrastes, que se pueden escuchar en la música que hago, que vaya de elementos muy fuertes a elementos pequeños, es la música que más disfruto.