Lokillo en FMS Colombia, “un mal necesario para el freestyle”

Lokillo es uno de los doce MC que se disputan el primer título de la FMS Colombia. Foto: Cortesía

Este domingo, en el Royal Center de Bogotá (Cra 13 # 66 - 74), se disputará la cuarta jornada de la FMS Colombia, el evento de freestyle en habla hispana más importante del mundo que este año, por primera vez, se realiza en el país.

El trovador y comediante Yédinson Ned, mejor conocido como Lokillo, es uno de los doce improvisadores que disputan el título. Actualmente Lokillo marcha tercero en la tabla de posiciones, por encima de MC’s consagrados en el circuito nacional como elevn, RBN, Chang o Ñko.

Su llegada a esta expresión artística ha generado algún ruido, pues hay quienes consideran que el comediante no tiene la trayectoria ni la experiencia (haciendo rap) que se necesita para afrontar un torneo de estas características. Sin embargo, esta ha sido una crítica proyectada, sobre todo, en foros en redes sociales, porque sus contrincantes aplauden y valoran su aterrizaje en el circuito. ¿Por qué?

Filósofo, quien actualmente marcha segundo en la tabla de posiciones solo superado por Valles-T, dice: “La persona con que no esté de acuerdo en la escena freestyle dentro de su corazón sabe que es un mal necesario. Soy consciente que no ha sido toda la vida de acuerdo, pero sí es un improvisador. El mismo idioma, solo que con otra pista”

Y es un “mal necesario” como dice Filósofo, porque gracias a su llegada a este evento, de alguna forma underground, la industria del freestyle proyecta la consolidación con la inclusión de otros públicos que no necesariamente son raperos.

Por momentos a Lokillo lo cuestionan por no pertenecer a la escena rapera de la médula. “Lokillo no utiliza como argumento, pero él también tiene sus vivencias callejeras. Le tocó duro en su infancia, le tocó jodido. Solo que se le abrió la puerta antes que a nosotros en otro gremio, solo que en l gremio hip hop está bien visto ser de barrio”, agrega Filo.

“Lokillo es una bestia. Tiene el miedo escenario lo tiene curado. Le tiran porque no estuvo en la plaza, pero yo discrepo porque creo que la plaza no se parece en nada al escenario. Estoy cansado de ver gente que en la plaza son monstruos, pero cuando se suben a la tarima no transmiten ni hacen nada . Y Lokillo es un loco que entrenó con los dioses en el Olimpo y llegó a jugar con nosotros. Si hubiera venido de la plaza no rapee igual a lo que hace ahorita”, dice Letra.

Lokillo y la historia de su debut en las batallas callejeras de freestyle rap

Muchos años antes de que Ned Flórez Duarte (Lokillo) contemplara la posibilidad de vincularse a las batallas de freestyle de la forma en la que lo ha venido haciendo en los últimos meses, durante una noche de amigos y copas; sin cámaras, reflectores o cientos de testigos, el comediante afrontó su primera batalla de improvisación con una base de rap contra Juan Carlos Fonnegra (Gambeta), uno de los MC de Alcolirykoz.

“El primer rapero con el que yo me puse a improvisar y duramos toda una noche improvisando fue con Gambeta, nada más ni nada menos que el rapero más importante de Colombia. Con él empecé esta goma de improvisar en este formato (…). Los primeros pasitos que di en el freestyle (rap) fue con verdaderos raperos, no con gente que solo sabe batallar”, dice Lokillo en entrevista para El Espectador.

Después de aquella primera noche, el hombre que acumula dos títulos como Rey Nacional de la Trova (2011 y 2012), otros tres como Rey del Festival Orquídea de Oro (2011, 2014 y 2015) y un par más como Rey del Festival Nacional de la Trova en la Feria de las Flores (2008 y 2010), empezó a masticar la idea de competir haciendo freestyle.

Raperos colombianos como Camilo Ballesteros (Valles-T), Daniel Rendón García (Big Killa) o William Daniel Martín Martínez (Carpediem), todos con amplio recorrido en el circuito nacional e internacional de freestyle, le secundaron la idea a Lokillo y empezaron a entrenar con él.

