López Obrador destacó el cuidado de la arqueología y la naturaleza desde Tulum

Fotografía que muestra una sala de exhibición del Museo de la Costa Oriental durante su inauguración este sábado, en el municipio de Tulum, en Quintana Roo (México). Foto: EFE - Alonso Cupul

“Lo que yo les pido, desde luego a las autoridades también, es que cuidemos la naturaleza porque yo me he quedado a dormir en Tulum y me ha tocado ver cómo llegan a poner las tortugas en la costa, las tortugas, las caguamas, tortugas grandes que llegan a poner ahí. Eso hay que cuidarlo mucho. Hay que seguir limpiando de sargazo las playas y cuidar la selva, cuidar la zona arqueológica”, afirmó.

El mandatario y la próxima presidenta del país inauguraron el pasado sábado 7 de septiembre el Parque del Jaguar y el Museo de la Costa Oriental, como parte de la gira de trabajo que realizan por Quintana Roo.

El gobernante mexicano aseguró que el Museo de la Costa Oriental es “de los más bellos del mundo. Cuando lo visiten van a ver qué cosa tan bella; uno de los mejores museos de México y del mundo”.

En el Parque del Jaguar y el Museo de la Costa Oriental, ambos proyectos vinculados al Tren Maya y que se inauguraron en Tulum, no se permitió el acceso.

El Museo de la Costa Oriental está dentro del Parque el Jaguar, una zona de 1.000 hectáreas que también incluye la zona arqueológica de Tulum, la tercera más visitada de todo el país.

De acuerdo con las autoridades, el museo, en el que se invirtieron 2.700 millones de pesos mexicanos (135 millones de dólares), cuenta con una superficie de 1.200 metros cuadrados y alberga 300 piezas originales y 50 reproducciones.

Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo que el recinto es el más grande del sistema Tren Maya y de Quintana Roo y mostrará la riqueza del mundo maya mesoamericano, cultura singular por su historia, estilos, arquitectura, economía, red interurbana y vocación marítima, entre otros atributos que la caracterizaron.

“Es hora de conocer a fondo y dar a conocer al mundo este gran tronco civilizatorio que cobija todavía una nación vibrante, ancestral y moderna y de escuchar lo que los mayas de ayer y de hoy nos pueden transmitir y enseñar a los mexicanos y al mundo. Ese es el mensaje que quiere transmitir este nuevo museo”, indicó.

Las actividades en Tulum transcurrieron entre la lluvia y el intenso calor, con temperaturas superiores a los 30 grados.

En su discurso de despedida, el presidente destacó el trabajo de los ingenieros militares que lograron construir el aeropuerto internacional de Tulum en tan solo 15 meses y desarrollar las obras que inauguró hoy en el estado.

El mal tiempo que prevalece en la región dejó al descubierto los trabajos inconclusos que rodean las dos obras que fueron inauguradas esta tarde, situación que ha caracterizado las infraestructuras emblemáticas de la Administración de López Obrador, que entra ya en su recta final.

La gira de trabajo del presidente de México y su sucesora continuará mañana en la zona sur del estado.