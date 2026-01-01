Los 20 años del Cartagena Festival de Música en imágenes

"Barracudas", obra de Alejandro Obregón. Foto: Cortesía Cartagena Festival de Música

En sus primeras dos décadas de vida, el Cartagena Festival de Música no solo ha desplegado un viaje por las creaciones de algunos de los compositores más influyentes, desde el barroco hasta las músicas nacionalistas e incluso propuestas más contemporáneas, sino que ha abierto una ventana a otra expresión artística.

Para cada edición, el Festival cuenta con una imagen oficial creada por un destacado artista colombiano. Gracias a este esfuerzo, se ha creado una especie de retrospectiva histórica sobre el arte plástico contemporáneo de nuestro país.

Ese recorrido empezó en 2007, con la primera edición del Cartagena Festival de Música, que tuvo como imagen oficial una creación de Jaime Duque en la que, de las murallas de la capital de Bolívar, emergía hacia el cielo una columna de notas musicales.

Para la vigésima edición del Cartagena Festival de Música, la imagen oficial será Dos barracudas, del maestro Alejandro Obregón. Los motivos alrededor del pez de la barracuda estuvieron muy presentes en la obra de Obregón, así como los de otros animales como el cóndor o el toro. El maestro usó la barracuda como metáfora de la fuerza, la tensión y la vida en su dimensión más cruda.

“Hay una conexión muy especial (...) Yo sí quería que fuera algo que representara el mar, primeramente, por ser Cartagena, y también porque las barracudas son de las obras más emblemáticas de Obregón”, explicó la reconocida galerista, historiadora de arte y museóloga Nohra Haime, quien lleva más de 40 años impulsando el arte colombiano a través de sus galerías en Cartagena y Nueva York.

Haime es, además, la curadora de la exposición que recorrerá las obras que han sido imagen oficial del Cartagena Festival de Música y que estará abierta al público desde el 29 de diciembre en el Museo de Arte Moderno de Cartagena.

“Obregón es un artista considerado cartagenero por todos nosotros, de los mejores de Colombia, fue muy importante en el siglo XX y sigue siéndolo en este. Sigue siendo un artista contemporáneo, lo cual es muy raro, así que es muy emocionante tener a Obregón”, afirmó Haime.

La exposición les ofrecerá a los visitantes la posibilidad de apreciar las creaciones de otros artistas tan importantes como Juan Cárdenas, Olga de Amaral, Jim Amaral, Luis Roldán, Álvaro Barrios y Mónica Meira.

Para Haime, fue una idea extraordinaria de Julia Salvi, presidenta de la Fundación Salvi, organizadora del Cartagena Festival de Música, haber decidido que la música y las artes visuales colombianas dialogarán a través de esta propuesta. “Las exposiciones son muy interesantes y al mismo tiempo hacen que el público internacional conozca a nuestros artistas”, añadió la galerista.

Haime agrega que el proceso de reunir las obras ha sido muy emocionante, pues no sólo están los afiches oficiales de las 20 ediciones del Festival, sino obras complementarias de algunos artistas e incluso ediciones de El Pentagrama, la separata especial sobre el Cartagena Festival de Música que El Espectador ha publicado durante estas dos décadas.

“Es algo muy completo (...) Y es también muy interesante que haya ciertos artistas que para el festival decidieron hacer algo totalmente diferente respecto a su obra, porque tenía que tener relación con la música”, mencionó Haime.

La galerista aseguró que cada una de estas obras que han representado al Cartagena Festival de Música tienen su encanto particular. De todo el grupo, Haime resalta una de las propuestas del fallecido maestro Juan Cárdenas quien, para la tercera edición (2009), creó un mosaico único de rostros que rendían homenaje a 17 compositores universales como Sibelius, Vivaldi, Verdi y Clara Schumann.

Cárdenas también creó la imagen del XV Cartagena Festival de Música (2021). Bajo el tema ‘El Bel Canto’, el maestro diseñó un retrato de cuerpo completo de Maria Callas, que simbolizaba la fuerza y la belleza de las voces líricas.

Además de esas propuestas, Nohra Haime también destacó el tapiz que Olga de Amaral diseñó para la edición con la que se celebraron los 10 años del Festival en 2016. “También me pareció increíble que Ruby Rumié hiciera todo un estudio sobre los 25 personajes más importantes cartageneros del siglo XX”, dijo Haime sobre la propuesta de Rumié para la edición de 2018.

La exposición también tendrá las creaciones de José Antonio Suárez, Miguel Cárdenas, Santiago Cárdenas, Ana González, Mateo López, Luis Fernando Peláez, Pedro Ruiz, Jaime Duque y Rafael Dussán. A estos artistas colombianos se sumará Kazimir Malevich, quien nació en Ucrania en 1879, y cuya pintura Tres figuras en el campo fue la imagen oficial del XVIII Cartagena Festival de Música (2023).

