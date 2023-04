“Los cinco diablos”: olores que evocan recuerdos

Léa Mysius también es la directora y guionista de la película "Ava". / Paul Guilhaume

En “Los cinco diablos”, usted se centró en el sentido del olfato de Vicky, una de las protagonistas del filme.

Cuando era pequeña hacía pócimas con mi hermana gemela con cosas que cogíamos del jardín. Luego, las poníamos en macetas pequeñas y las olíamos. Ese interés se mantuvo a medida que fui creciendo. Me encanta, por ejemplo, oler un perfume e intentar adivinar los ingredientes que lo componen. He hecho hasta alguna formación similar a la que hacen los creadores de perfume, pero no es que tenga talento para ejercerlo como trabajo; solo me interesaba. Quería que la película fuera más primitiva y que los olores nos evocaran recuerdos. Fue así como se me ocurrió la idea de esta niña, que se transporta a los recuerdos de su padre.

¿En quiénes se inspiró para la construcción de los personajes de la película?

Hay diferentes inspiraciones, porque siempre nos inspiramos en lo que leemos, vemos, la gente que conocemos o, incluso, en los que somos. Para el personaje de Vicky, me inspiré bastante en el libro El tambor de hojalata y Las bestias del sur salvaje. Para Joanne, la inspiración provino de muchos amigos, gente de mi entorno y personajes de literatura como el de Patty en Libertad, la obra de Jonathan Franzen. En cuanto a Julia y Jimmy, diría que más o menos me los inventé, porque no hay tantos personajes como ellos que haya leído en libros o visto en cine.

¿Pensó en Jean-Baptiste Grenouille, el personaje de “El perfume”?

Sí, por supuesto que pensé en él. Es verdad que cuando escribes algo sobre el olor, piensas en El perfume, pero intenté alejarme rápidamente de este personaje. Ambos, Jean-Baptiste y Vicky, tienen un tipo de rareza, pero siguen siendo diferentes.

¿A qué quiso referirse con el título de la película: “Los cinco demonios”?

Los cinco demonios hacen referencia al escenario: el lago, el gimnasio, como en Twin Peaks, donde el paisaje tiene un nombre. También, aunque no se menciona en la película, se refiere a los cinco personajes y sentidos; algo que pensé después.

¿Qué podría decirnos de la joven que aparece al final de la cinta?

Para mí, es la hija de Vicky, aunque algunas personas se preguntaban si era la de Nadine y Jimmy. Ella encarna la idea de la transmisión del futuro. Quizás uno podría decir que toda la película fue vista a través de los ojos de esa niña.

Hablemos sobre la escena de las montañas y el lago frío con el calor de las llamas del fuego...

Cuando lo escribí, no lo hice a propósito, pero a menudo escribo con este simbolismo. Para mí, el agua y el fuego representan a Joanne, quien tiene un fuego interior que debe apagar con el agua helada. Es decir, básicamente, corresponde al fuego que arde dentro de nosotros y que estamos obligados a calmar a través de elementos fríos, porque da miedo. Sin embargo, ese fuego es lo que da vida, así que no deberíamos intentar apagarlo.

¿Por qué eligió ese lugar: Grenoble?

En realidad, tiene relación con mi primera película: Ava, que fue rodada cerca de una playa, en espacios abiertos. En contraste con esto, quería hacer una cinta muy cerrada, montañosa y fría; que representa el entorno claustrofóbico y opresivo en el que se desarrollan los personajes. También, tiene ese aspecto fantasioso que es común en los espacios cerrados y representa esa mirada opresiva del otro. Me gusta esa especie de dicotomía entre la belleza del paisaje y la opresiva cercanía. Y eso le da un aire de cuento de hadas a la historia.