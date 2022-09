Los elfos: de la mitología nórdica al universo de Tolkien

Galadriel, encarnada por Morfydd Clark en el “El señor de los anillos: los anillos del poder”, es una elfa guerrera. Foto: Cortesía: Prime Video

John Ronald Reuel Tolkien creó un mundo fantasioso en donde los seres humanos pasaron a convivir con criaturas como hobbits, enanos y elfos. Pero antes de que existieran Galadriel, Arondir, Celebrimbor y Gil-galad, personajes de la serie El señor de los anillos: los anillos del poder, la mitología nórdica ya había hablado de los álfar o elfos, como los conocemos en español.

En el folclor nórdico denominaron elfos a unos seres que sobresalían por su belleza y poder. Algunos hombres después de muertos también adquirieron este rango, como sucedió con Olaf Geirstad-Alf, rey de Jutlandia (Dinamarca) y Vestfold (Noruega) durante el siglo VIII. Y es que, de acuerdo con la mitología nórdica, los humanos en algunas ocasiones terminaban siendo también elfos. Por ejemplo, a Völundr, un artesano y herrero, algunas versiones de este tipo de historias llegaron a considerarlo como un líder, pero también como un miembro de los elfos.

Y en ocasiones lo que sucedía es que entre elfos y humanos terminaban vinculándose, ya fuera de forma voluntario o no. Se dice que una reina humana quedó embarazada de su amante, quien al parecer era un elfo, condición que ella desconocía. Asimismo, un día, un hombre llamado Halga, rey vikingo de Dinamarca durante el siglo VI, viola a una elfina, quien queda encinta. Es así como se dio surgimiento a una nueva raza: los medio-elfo. Medio-elfos como Skul eran tan poderosos que resultaban casi imposibles de vencer durante las batallas, sin mencionar que eran capaces de levantar a sus guerreros cuando estos caían. Entonces, la única estrategia que le servía al bando enemigo era capturarlos, para que no pudieran llamar a sus ejércitos.

Los elfos no solo eran hermosos y poseían rasgos humanos, sino que también se les consideraba seres semi-divinos relacionados con el culto a los ancestros y la fertilidad. Además, estas criaturas tenían la capacidad de atravesar puertas y paredes. Y así como había elfos que era considerados seres de “luz”, también existían aquellos que eran llamados “oscuros”. Estos últimos eran muy similares a los enanos, y vivían en el reino Svartalfaheim. Sin embargo, a pesar de su nombre, en realidad estas criaturas se encargaban de la protección de las personas, y solo cuando eran tratados de forma grosera, podrían llegar a ser atemorizantes. Quizás su denominación provenía del hecho de que preferían evitar la luz. Tolkien se refirió a ellos en su obra El Silmarillion, libro en el que narra, entre otras cosas, el surgimiento de razas como los elfos.

Los pueblos escandinavos no fueron los únicos que creyeron en estos seres, porque en realidad fueron mencionados por los pueblos germanos en su conjunto, quienes, al principio, los concibieron como criaturas que habitaban el cielo, pero durante la época post-cristiana pasaron a ser percibidos como seres malignos, que tenían el poder de enfermar a las personas y al ganado, e incluso invadir los sueños, con el fin de provocar pesadillas.

Y luego llegó Tolkien con su universo fantasioso y ahí los elfos también adquirieron una serie de características. De acuerdo con el autor, los elfos son los seres primogénitos, creados por Eru, el Dios absoluto del universo. Estas criaturas envejecen lentamente y estás condenadas a vivir hasta el fin del mundo, por lo que se les considera como inmortales, aunque en realidad también tienen su talón de Aquiles: la violencia o la tristeza profunda puede matarlos, y a partir de ese momento sus almas pasan a habitar las “Estancias de Mando”.

Estos seres se destacan por ser sabios, poderosos, bellos, valientes, excelentes artesanos y músicos, sin mencionar su resistencia física y mental. Fueron los primeros en crear un lenguaje oral y escrito. Prefieren en lo posible no relacionarse con los seres humanos, pero son capaces de aliarse con ellos para combatir un enemigo en común. No gozan de libertad, pues a diferencia de los hombres, no pueden construir su propio destino, pues dependen de una canción, aquella vinculada con la creación del mundo.