Los eventos de la Bienal de Arte de Bogotá 2025 para esta semana

"Carruaje de princesa tercermundista", de Hetera Friné. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 arrancó su tercera semana como uno de los eventos más grandes de la capital en torno a las artes plásticas. Más de 200 artistas nacionales e internacionales exponen sus obras en varios puntos de la capital y hasta ahora más de 325.000 personas han podido disfrutar de ellas.

Sin embargo, además de las exposiciones, estos meses en los que la BOG25 estará activa en la ciudad también se han programado algunos eventos especiales para que los interesados compartan directamente con los creadores de estas obras. Esta semana, el turno es para Kevin Simón Mancera y Hetera Friné.

Estas son algunas de las actividades a las que podrá asistir entre este 8 y 10 de octubre. No olvide que todas son de entrada libre.

Kevin Mancera acompaña su obra “Un camino lleno de Espinos”

En la plazoleta principal del Palacio de San Francisco se encuentra la obra “Un camino lleno de Espinos”, del artista colombiano Kevin Simón Mancera. Allí, a través del dibujo, el artista se propuso representar las diferentes ideas de felicidad que había en la ciudad. Esto inspirado en un proyecto similar que había hecho en 2012, en el que había recorrido América Latina rastreando aquellos lugares que llevaran el nombre de “Felicidad”.

“Me dediqué a recorrer Bogotá. Afortunadamente, he vivido en 12 barrios distintos, distribuidos en varias localidades, lo cual me permitió tener múltiples puntos de partida y, al mismo tiempo, comprender la complejidad y las dificultades de la ciudad. Me propuse encontrar lugares con nombres cargados de significado y, en este proceso, conformé dos grupos: por un lado, aquellos que evocan, de alguna forma, la idea de felicidad: Nuevo Horizonte, Campo Alegre, El Paraíso, El Lucero, El Retiro, La Paz, El Encanto, El Refugio, La Gloria, El Porvenir, La Suerte, Delicias, Tierra Buena, La Serena, La Fortuna, entre muchos otros; la lista es extensa. Y por otro lado, barrios cuyos nombres, igualmente poéticos, contribuyeron a dar forma al proyecto: La Estrellita, La Cita, El Rocío, El Oasis, El Retazo, Los Cristales, Matatigres, El Reflejo, etc.”, declaró para el equipo curatorial de la BOG25.

Esta semana, el artista estará acompañando su obra en el Palacio y conversando con algunos de los asistentes.

Invitación a ser una princesa pirata: un juego entre la opulencia y la precariedad

Otra de las obras que se encuentran en el Palacio de San Francisco es “Carruaje de princesa tercermundista”, de Hetera Friné. Se trata de la intervención de un bicitaxi con elementos que buscan convertirlo en un carruaje, lo que abre una conversación sobre brechas sociales.

En ese mismo espíritu, este viernes 10 de octubre entre las 4:00 y las 6:00 p. m., le artista participará en un desfile de vestidos inspirado en las princesas de Disney, pero atravesado por la experiencia popular bogotana.

“Este taller propone usar el travestismo y la mofa para habitar escenarios lejanos y explorar las tensiones —aparentemente inexistentes, pero muy reales— entre los cuentos de hadas y el imaginario popular criollo de las periferias colombianas", explicaron los organizadores del evento.