Luces sobre el sector cultural en Bogotá: personas, ubiaciones e ingresos

Con respecto al sector cultural y sus necesidades, hay un reclamo que persiste: ¿cuántas personas se dedican al sector creativo en Colombia? Este interrogante se repitió con más fuerza durante la pandemia: ni el Estado ni el sector tenía muy claro cuántas personas, además de dedicarse a estas labores, requerían de ayudas durante los tiempos de crisis. Ni cuántas ni dónde estaban ubicadas. Además, cuando se lanzaban convocatorias, ayudas y políticas, ubicar al grueso de las personas que podrían beneficiarse era una tarea que siempre quedaba incompleta: muchos de los artistas y gestores no se enteraban de las iniciativas, no tenían conexión a internet para estar informados o no podían acceder a los proyectos debido a que se desconocía su ubicación y demás circunstancias. Había detalles que no se tenían en cuenta a la hora de diseñar las herramientas o las ayudas.

Y a pesar de que este es un problema que aún no se resuelve por completo, hay avances, como la Encuesta Multipropósito (EM) Bogotá 2022 de la Secretaría Distrital Planeación y el DANE, con la que la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte realizó un análisis sobre cómo va el sector cultural y creativo en Bogotá.

Esta encuesta, que se publica cada dos años, tiene como objetivo obtener información sobre los aspectos sociales y económicos de quienes habitan en Bogotá y la región. Los resultados obtenidos sirven de insumo para el diseño de políticas públicas focalizadas y territorializadas que mejoren la calidad de vida de la población, en este caso, de agentes locales, e intenten resolver con más precisión, los problemas mencionados al comienzo de este texto.

Entre los datos más relevantes que arrojó la encuesta, se halló que para el año 2021 había más de 150 mil personas trabajando en actividades culturales y creativas de Bogotá. También se determinó que Suba es la localidad con más trabajadores de este sector: 29.856 personas, lo cual equivale al 19,6%. Le sigue las localidades de Usaquén (12,4%) y Engativá (11,29%). En estas tres localidades, las actividades que más ejercen las y los agentes locales están relacionadas con las Creaciones Funcionales.

El concepto de Creaciones funcionales se refiere a la fabricación de instrumentos musicales; fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas; actividades especializadas en diseño; edición de programas de informática; actividades de desarrollo de sistemas informáticos, portales web; publicidad.

Esas labores concentran la mayor cantidad de personas ocupadas (el 68%) del sector cultural y creativo. Según la Encuesta, el 18,5% del total de ocupados trabaja en actividades relacionadas con las Industrias Culturales y el 13% en el área de Artes y Patrimonio.

Para 2021, del total de personas ocupadas en el sector, el 36,9% fueron mujeres mientras que el 60,4% fueron hombres. Para segmentar mejor este resultado en términos de géneros, se encontró que en las localidades de Usaquén (45,11%), Teusaquillo (44,06%) y Engativá (43,04%) se concentran el mayor número de mujeres que ejercen actividades culturales.

Un dato adicional reveló que el 38% de las mujeres que trabajan en el sector cultural y creativo tienen ingresos entre 2 y 4,9 millones de pesos.

