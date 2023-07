“Cuando la gente entiende y saborea el café, hace el clic”: Lucía Londoño

Lucía Londoño lleva más de 15 años trabajando en el área del café, pero su historia con esta bebida comenzó desde que nació. / Cortesía Foto: Cortesía

¿Cómo fue su primer acercamiento al mundo del café?

Yo soy de familia de caficultores: mi abuelo, el papá de mi mamá, formó parte del grupo fundador de la Federación de Cafeteros de Colombia. Mi papá, quien era odontólogo de profesión, rápidamente se dedicó a ser caficultor. Yo recuerdo mucho acompañarlo a los cafetales y al beneficiadero a conocer. El café de la finca se vendía en las cooperativas y se exportaba, no se podía dejar aquí. Yo no sé a qué sabía el café de mi papá. Ahora me ocupo de toda la parte que viene después del cultivo, que es recibir el café, trillarlo, tostarlo, comercializarlo y, por supuesto, disfrutarlo.

¿Cómo fue su trayectoria profesional?

Mi experiencia cafetera empezó desde que estaba muy pequeña. De hecho, la foto que tengo aquí detrás son mis papás en una finca cafetera de mi abuelo y están recostados sobre una cama de café, que eran los cafés que se secaban sobre los corredores de las fincas. Esa foto la tengo como inspiración de mi trabajo de todos los días, pues volví a mis raíces hace 15 años. Yo estudié Administración de Empresas, trabajé en hotelería en Venezuela un buen tiempo y empecé a trabajar nuevamente en el mundo del café, donde sabía muy poco. Todos los días aprendemos un poquito más, hay que estudiar, conocer, leer y esto que es un trabajo tan sensorial, es probar todos los días la mayor cantidad de cafés que uno pudiera. Estoy trabajando en el mundo de los cafés especiales, es un mundo maravilloso donde nunca terminamos de aprender y conocer.

¿Cómo volvió al mundo del café?

Hace 15 años no tenía muchas alternativas y la verdad fue pura casualidad. Un sobrino me dijo: ‘Tía, ¿y tú por qué no vendes este café?’. Yo dije: ‘Pero es que yo no sé nada de café’, y me respondió: ‘Pues tranquila, aprendes’. Realmente así fue como me le mido a esto y por eso es que llego a este mundo del café. Esto no tiene retroceso, de aquí uno no vuelve a salir, ya que es absolutamente fascinante.

¿Cuándo se le ocurrió hacer Coffeefest?

Resulta que aquí, en la planta tostadora que tengo, he recibido a muchísimos estudiantes, extranjeros y mucha gente que decía qué bonito todo esto que aprendo, pero en qué lugar sucede algo como esto que sea un evento al público, como sí lo hay para los vinos. Y empecé a ver que ese espacio estaba faltando. Donde la gente que sabe y la que no se puede reunir en un mismo lugar a conocer, probar, ver todos los métodos de preparación y hablar de café. Los eventos para el sector son un poco agrestes para el público general, la gente que es aficionada y quiere probar y conocer llega a unos espacios demasiado formales. Yo me fui a Nueva York a conocer un evento que había y con la experiencia que tenía lo reformulamos para que fuera una experiencia mucho más grata y entretenida. Que ese aprendizaje no fuera una clase, sino seducir a quienes no saben de café a ese mundo.

¿Qué importancia tiene Coffeefest para la cultura cafetera del país?

Hay algo bien interesante y es que Coffeefest tiene como expositores cafés de muy buena calidad. Uno puede definir esa buena calidad con esos caficultores que hacen el trabajo bien hecho, no estamos hablando de nada exótico, tampoco de unos esfuerzos económicos donde para un caficultor sea difícil. Es que hacen muy bien la tarea en la finca, en el beneficiadero y obtienen un café de especialidad. Tenemos cafés de muy buena calidad y de eso se trata, que la gente pueda conocer esos buenos cafés y queden acostumbrados. Eso no tiene reversa, cuando la gente entiende y saborea, es cuando hace el clic y entiende que es un buen café; eso es muy bonito y pasa en Coffeefest.

¿Hay algo diferente, nuevo o que quiera destacar de esta edición de Coffeefest?

Este va a ser el evento más grande que vamos a tener. Por primera vez tendremos el campeonato de arte latte. El campeón que gane en esta edición va a concursar a nombre de Colombia en Taiwán a final de año. Eso es algo muy especial y motivador para los baristas. También vamos a tener un concurso de fotografía de cultura cafetera y los niños pueden participar. Asimismo, vamos a tener dentro del salón de catas cafés del mundo. Eso es absolutamente increíble porque cuando estamos inmersos en todo este mundo cafetero de Colombia siempre se queda uno pensando y cómo será el café de otros lados. Tendremos el lugar para probar cafés de otros lugares del mundo.

