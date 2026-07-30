Lumina de Cine Colombia cumple un año: cine, gastronomía y arte en Usaquén

LUMINA es un centro cultural de cuatro pisos en los que, además de salas de cine, se encuentra un restaurante italiano, un bar, una terraza, un espacio de coworking y una galería de arte. Foto: Cortesía Cine Colombia

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Ha pasado un año desde que se inauguró la iniciativa cultural Lumina de Cine Colombia. Entre salas de cine, restaurantes, bares y espacios al aire libre, este centro cultural ubicado en Usaquén busca que quienes ya lo han visitado conozcan las demás experiencias que ofrece.

El proyecto y la campaña hacen parte de la iniciativa de expansión de Cine Colombia, de cara a sus 100 años. Con esto buscan complementar la experiencia de asistencia al cine, complementándola con otro tipo de vivencias entre el arte y la gastronomía.

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Con “Lumina es para regresar” pretenden que el público llegue a conocer toda la oferta cultural del centro que tuvo una inversión de USD 35 millones.

“Los resultados del primer año confirman que el modelo de LUMINA funciona y constituyen una base sólida para proyectar su crecimiento. Además, nos han permitido conocer con mayor profundidad las particularidades de nuestros visitantes, con el propósito de mejorar de manera permanente nuestra oferta y optimizar la experiencia que cada uno espera vivir. En este aniversario, continuamos poniendo al servicio de nuestros clientes toda nuestra experiencia en servicio, gastronomía y entretenimiento, con el objetivo de invitarlos a regresar siempre y a descubrir todo lo que LUMINA tiene para ofrecer en su interior”, afirmó William Torres, Vicepresidente de Operaciones en LUMINA.

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Con esto, Cine Colombia fijó su mirada en el modelo de funcionamiento para el futuro. Su campaña de aniversario apunta a que Lumina se convierta en un centro integral que va más allá de la exhibición cinematográfica y que, por ende, aumenten las visitas más allá de las salas.

Entre las propuestas que ofrece Lumina se encuentran un restaurante italiano llamado Incontro, Crpitico Bar, inspirado en los speakeasy neoyorquinos, Lumina Rooftop y una exhibición de arte.

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