Magia Sinfónica y el reto de hacer música para cine en vivo y en directo

A principios del 2021 al escritorio de David García, director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, aterrizó una propuesta: queremos hacer un concierto con la música de películas de Disney, Pixar, Marvel, entre otras. ¿La orquesta tiene las capacidades para hacerlo?

Sin mucho pensarlo García aceptó el reto y para ejecutarlo echó mano de uno de los proyectos de música clásica más estructurados de la última década en América Latina: la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Jóvenes entre 18 y 26 años que encuentran en la agrupación que se creó en 2014, un espacio idóneo para poner en práctica lo que aprendieron durante su vida académica.

“Para ese momento de la formación de los músicos ya no es un tema de si están graduados o no. En la música el cartón no dice mucho, sino más bien cómo los jóvenes interpretan los instrumentos”, dice García en entrevista para El Espectador.

Luego de que aceptara llevar a cabo la propuesta, que es liderada desde la gerencia del Movistar Arena como una apuesta para el regreso definitivo de los conciertos con alta afluencia de público, desde Disney iniciaron un riguroso seguimiento de las capacidades de los músicos que conforman la orquesta.

“El proceso para este proyecto con Movistar y Disney empezó a tomar más cuerpo cuando desde Estados Unidos pidieron que les enviáramos las hojas de vida de los músicos y varias grabaciones de nuestra orquesta. Ellos las escucharon, analizaron los talentos y evaluaron si nuestros músicos realmente estaban al nivel de exigencia que ellos requieren. Cuando finalmente nos enviaron las partituras de la música de sus películas sentimos una enorme alegría de saber que estamos al nivel de sus estándares”, agrega el director general de la Filarmónica de Bogotá.

Básicamente hay dos formas de hacer música para cine. Una opción, que se empleaba principalmente para musicalizar las películas de cine mudo, es en la que el músico va improvisando su interpretación a medida que va viendo lo que sucede en la pantalla. La otra opción, y es como se hace con la mayoría de las películas en la actualidad, habla de que la creación musical es exclusiva para las diferentes escenas de la cinta. En este apartado hay que hacer referencia al director y compositor de orquesta estadounidense John Williams, quien con cinco premios óscar es el compositor más galardonado de la historia del cine. El año pasado, cuando fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, el jurado destacó, además de su capacidad para acentuar atmósferas o definir personajes, también su talento para “mezclar perfectamente los fondos de la historia de la música con el sonido de su tiempo, sin olvidar su propia idiosincrasia”.

Ese, dice García, es el reto principal de un espectáculo de estas características. “Son piezas musicales muy exigentes para los músicos. Piezas que requieren de un alto grado de estudio porque cada instrumento tiene exigencias técnicas muy fuertes. Es música muy virtuosa.

La partitura está llena de notas complejas. Los compositores no las escriben para que sean difíciles, sino que el propósito fundamental es ser muy efectistas y que la música complemente las escenas. También es un reto grande para el director, porque en cada movimiento se juega la posibilidad de transmitir una emoción que el público está viendo en la pantalla. Ahí está la dificultad”.

El director musical de Magia Sinfónica será el compositor, arreglador y pianista argentino Gerardo Gardelin, quien tiene amplia experiencia en este tipo de retos que llevan la música que se hace para cine a otro nivel.

En marzo del 2020 fue convocado por el Teatro Colón y la empresa Disney para desempeñarse como Maestro preparador de la Orquesta de la Asociación de profesores de la orquesta estable del Teatro para el evento Star Wars en Concierto.

“Hasta ahora no habido un contacto directo con el director invitado. Él hacer varios meses envió los arreglos correspondientes en las partituras y sobre ellas se ha venido trabajando. Nuestra filarmónica ha preparado toda la música durante todo el mes y días antes del evento el director que se pactó con Disney ultimará los detalles musicales. El objetivo es que se escuche muy bien y que las imágenes resalten. Será un evento único de mucha calidad”, agregó García.

Desde hace un mes de lunes a viernes y los sábados, si es necesario, entre las 9:00 a.m. y las 12:30 p.m., 78 integrantes de la Orquesta Filarmónica de Bogotá afinan detalles para la presentación de Magia Sinfónica, que será el próximo 24 de noviembre.