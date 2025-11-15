Magola entrevista a Gallego: “no nos hemos jubilado aún”

Foto: Gallego & Rey

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Es un orgullo participar en el homenaje a los treinta años de Magola; mantener un personaje durante ese tiempo es toda una proeza, así que ¡Felicidades, Nani!“.

Bienvenido Pepe, para los amigos. Eres uno de los referentes del humor gráfico español bajo la firma de Gallego & Rey. ¿Fue idea de ustedes hacer tiras cómicas de opinión y de actualidad? ¿O ya se hacían antes? Para mí descubrirlos ha sido revelador...

Formar un dúo de humoristas gráficos fue una idea innovadora en la prensa española, que se nos ocurrió a nosotros. No había precedentes, pero supuso tal éxito que inmediatamente fue seguido por otros compañeros que formaron parejas que tuvieron diferentes duraciones, algunas todavía se mantienen.

De tus dibujos, ¿cuál es el que más trabajo te ha costado hacer?

Las tiras referentes a atentados o tragedias.

Esta es la pregunta dura 😊. Te acabas de jubilar (felicidades) y lo has hecho como dibujante de un diario. ¿Eres consciente de que tal vez pertenezcas a la última generación que logre esa proeza?

En realidad no nos hemos jubilado aún. Hemos dejado de publicar en el diario El Mundo, pero vamos a continuar con alguna colaboración en otros medios.

¿Cuántos años estuviste como dibujante y desde qué edad?

Llevo 47 años dibujando en prensa. Comencé a los 23.

¿Cuál fue el logro más importante que te dio el hecho de dedicarte a esta profesión?

Formar una familia y mantenerla durante todo este tiempo exclusivamente con el dibujo.

¿Te hubiera gustado dedicarte a otra cosa?

Me habría gustado ser aristócrata rentista, pero no se dieron las condiciones.

Gracias, querido Pepe, todo un honor contar contigo en estas entrevistas

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖