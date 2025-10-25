Magola entrevista a Nardi: “me gustaría dirigir la sección sátira de un periódico”

Escucha este artículo
Ella misma se presenta: “Soy Nardi, una caricaturista satírica italiana. Conozco a Nani desde hace muchos años y me complace felicitarla por su trigésimo aniversario de Magola. ¡Es un logro realmente asombroso! ¡Felicidades, querida Nani!“.
Vamos con las preguntas, querida Nardi:
Magola: ¿Si no hubieras sido caricaturista que te hubiera gustado ser?
Nardi: Me hubiera gustado ser profesora (que ya lo soy, además de dibujante), pero también conductora o piloto: me gusta mucho conducir y viajar.
M.: De tus dibujos, ¿cuál es el que más trabajo te ha costado hacer?
N.: Este dibujo me costó caro. Siempre he defendido tanto la causa israelí como la palestina. Pero tras las masacres y la persecución de los habitantes de Gaza, consideré importante señalar que se estaban traspasando todos los límites. Quienes ya habían sufrido un genocidio se estaban convirtiendo en artífices de uno nuevo.
M.: Esta pregunta va a ser difícil de contestar, pero necesito que te mojes. ¿Has sentido alguna vez que estás en un oficio de hombres y has sentido el síndrome de la impostora?
N.: A veces me pasaba. Tanto como profesora como diseñadora. Luego, al mirar a mi alrededor, vi que no era así, que muchos colegas eran mucho peores que yo y desconocían por completo sus limitaciones. Cuando sientes que estás en el lugar equivocado o que no te lo mereces, a menudo suele ser porque alguien te hace sentir así.
M.: Como caricaturista internacional famosa y reconocida, ¿qué poder te gustaría tener, qué evento te gustaría organizar y seguramente por dinero o por falta de patrocinio no puedes hacerlo ahora?
N.: Ojalá hubiera más festivales, más oportunidades para que dibujantes y lectores se reunieran, más periódicos que publicaran viñetas. Si pudiera, me gustaría dirigir la sección gráfica/satírica de un periódico. Usaría mi “poder” para elegir buenas viñetas y crear buen periodismo a través del dibujo.
M: ¿Dónde te gustaría publicar o aparecer? En caso de ser televisión o cine, por ejemplo, hacer de extra en una película o protagonizarla, ser presentadora de un programa, salir en la portada de X revista...
N.: No soy actriz y no me siento cómoda subiendo al escenario (¡en este caso, sin duda tendría el “síndrome de la impostora”!). Pero solo por diversión, como broma, habría participado con gusto en películas que ya no se hacen, como L’armata Brancaleone, de Mario Monicelli, o Frankenstein Junior, de Mel Brooks.
M.: ¿Cuál es el siguiente paso en la carrera de Nardi? ¿Mencionarías personas inolvidables en este camino artístico?
N.: Me gustaría publicar una colección de mis dibujos. En cuanto a las personas que he conocido a lo largo de mi carrera, he conocido a muchísima gente, y creo que ese es uno de los aspectos más bonitos de esta profesión: ser diseñadora es un trabajo solitario, pero te permite llegar a mucha gente a través de tus dibujos. Personalmente, he conocido a muchos “grandes” en este campo, pero también he hablado a personas más sencillas, y esto me ha permitido crecer como autora y como persona. Agradezco a todos los que me han dedicado parte de su tiempo.
