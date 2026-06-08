Manuscritos, libros y más objetos de Germán Castro Caycedo llegaron a la Biblioteca Nacional

Germán Castro Caycedo, periodista y escritor colombiano. Foto: Andrés Torres

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La Biblioteca Nacional de Colombia recibió recientemente una importante donación hecha por la viuda del escritor y periodista Germán Castro Caycedo. Gloria Moreno entregó a la institución una colección de manuscritos, diplomas, certificados, causas judiciales e incluso algunos libros firmados que hasta el momento habían hecho parte de su colección privada.

El anuncio fue hecho a través de un video publicado en las redes sociales de la BNC en el que la viuda del escritor habló sobre esta donación y el legado que Germán Castro Caycedo dejó para la literatura y el periodismo colombiano.

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“El archivo que estoy entregando es, primero, un reflejo del buen periodismo: el que se hace con ética, con entrega, con profesionalismo y con una metodología propia. Ahí hay un acervo que le puede servir mucho a periodistas jóvenes, por ejemplo. Y, por otro lado, me parece que también es lo que un periodista puede aportar a la historia del país, pero desde lo íntimo”, afirmó Moreno sobre lo que significan los documentos del autor de libros como “La bruja: coca, política y demonio”, “Colombia amarga” y “Que la muerte espere”, entre muchos otros.

“Germán Castro Caycedo nos mostró fragmentos del país que nadie más había mirado y se convirtió en referente del buen periodismo, aquel que denuncia, revela y cuestiona el poder”, afirmó la institución en sus redes.

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre cuántos ni cuáles elementos fueron donados por Moreno a la institución. Según explicó la BNC, los elementos del archivo de este auro ahora deberán pasar por un minucioso proceso de catalogación y conservación antes de poderse poner a disposición del público.

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