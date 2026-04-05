Margen cultural, la apuesta de varios creadores de contenido por un nuevo periodismo

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Maura Benjumea; Ana Uribe; Daniela Matiz; Felipe García; Juan José Rojas y Esteban Parra, creadores de contenido y fundadores de Margen cultural. Foto: Fotos: Federico Bottia

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Si algo se ha discutido en los últimos años es que el periodismo, al menos como lo conocíamos o entendíamos, se ha quedado rezagado y le ha costado comunicarse con nuevas audiencias.

Los creadores de contenido han entendido que desde la autenticidad y la cercanía es posible atraer a todo tipo de público. Las redes sociales cada vez abarcan mayor atención y se han convertido en el medio principal de consumo.

Con ambos elementos en el panorama, los medios han tenido que adaptarse a nuevos formatos y maneras de comunicarse. En este caso, seis creadores de contenido invirtieron un poco la ecuación y desde el terreno que han ganado en estos años desde la literatura, el cine y las artes, decidieron apostarle a un nuevo medio de comunicación, uno que tenga su sello y que mantenga la apuesta y la identidad de cada uno.

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Se trata de Margen cultural, que está compuesto por Maura Benjumea, Ana Uribe, Daniela Matiz, Felipe García, Juan José Rojas, Esteban Parra y Germán Cafore. Todos ellos se han ido convirtiendo en referentes para quienes están interesados en conocer más sobre libros, películas y demás ofertas culturales en el país. Desde su experiencia como creadores de contenido, buscan ahora aportarle una nueva cara al periodismo cultural.

¿Cómo surgió la idea de crear Margen cultural?

Margen cultural nace de una inquietud muy clara: la sensación de que la conversación sobre cultura se quedó corta en los espacios tradicionales, especialmente en redes sociales. La idea fue abrir un espacio donde se pudiera hablar de cultura con más profundidad, con más tiempo y con más intención, pero también acercando a las personas a historias y narrativas que realmente las transformen.

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También de una admiración del trabajo que cada persona del equipo estaba haciendo con enfoques que son diferentes y podrían ser complementarios sí en lugar de ser creadores independientes ( @eldaltonicojuan ; @bogotalectora ; @libreandoconfelipe ; @german_cafore ; @anauribequintero ; @lobas.ritmosfemino y @estepar97) tuviéramos una marca común: @margencultural.

¿En qué se puede diferenciar Margen cultural de otros medios o del periodismo cultural tradicional?

La principal diferencia está en la profundidad. No queremos seguir la lógica de lo inmediato, sino entender los fenómenos culturales a fondo. Queremos hacernos preguntas. Apostamos por análisis más pausados, por voces diversas y por formatos que permitan explorar mejor las ideas. También hay una intención clara de elevar la conversación, no solo de informar sino de generar reflexión.

¿Cuáles son las apuestas y la identidad que quieren proyectar como medio?

Nuestra apuesta es construir un medio que combine curaduría, análisis y conversación, y que realmente le aporte valor a la gente. Queremos que quien llegue a Margen cultural se vaya con algo: una idea nueva, una reflexión, una recomendación bien hecha. Todo esto con una identidad muy clara basada en la independencia, el respeto, el pluralismo y el rigor en la información.

¿Creen que el oficio de creadores de contenido dista mucho del periodismo?

Esa es una conversación interesante, dentro del periodismo existen muchos roles: está el rol del reportero, que debe ser lo más ecuánime y reportar sólo datos y hechos; está el columnista, o las voces ya más de nicho, que dan una apreciación adicional sobre estos hechos; está el editor, que guía la conversación y que empieza a enmarcar un norte en los temas, conecta puntos. Nosotros creemos que la creación de contenido responsable es un rol destino, complementario, muchas veces resulta un rol muy íntimo porque terminas compartiendo muchas cosas de ti misma o de ti mismo, pero también dentro de los creadores de contenido hay un espectro gigante. Nosotros mismos contamos las historias desde diferentes lugares, y nos gusta esa complementariedad desde nuestros propios perfiles.

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¿Cuál es el concepto que tienen ustedes de la cultura y cuál creen que es su importancia?

Para nosotros, la cultura no es solo arte o entretenimiento. Es todo ese sistema de significados con el que una sociedad se piensa a sí misma: lo que consume, lo que crea, lo que discute. La cultura define cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos, por eso creemos que entenderla mejor también es una forma de entendernos mejor como sociedad.

¿Si una persona quiere colaborar para ustedes qué tiene que hacer?

Desde nuestra primera portada hemos estado abiertos a colaborar, invitamos justamente a ocho mujeres de la Colombia de hoy: Aria Vega, Catalina Valencia, Carolina Sanín, María López Castaño, Margarita Díaz, Lina Botero, Laura Camacho y Vicky Turbay se sumaron a esa conversación “al margen”.

Somos un proyecto que nace con un criterio editorial claro. Cualquier colaboración tiene que alinearse con los valores del medio —como la calidad, el respeto y el rigor— y pasa por una revisión editorial del equipo, sí alguien quisiera presentar una propuesta nos puede escribir directamente con una propuesta de colaboración.

Una de las críticas a la cultura es que es de difícil acceso o poco interesante. ¿Cómo piensan atraer nuevos públicos?

Creemos que el problema no es la cultura, sino cómo se cuenta. Acabamos de compartir una entrevista a Betty Garcés que da cuenta de cómo la ópera puede ser un arte que conmueve a todas las audiencias, por ejemplo. Nuestra apuesta es hacerla más cercana sin volverla superficial: contar buenas historias, usar distintos formatos y ofrecer contenido que conecte de verdad con la gente. Si el contenido aporta valor, inspira o entretiene, la audiencia llega y, más importante, se queda.

¿Qué contenidos vamos a encontrar en Margen cultural?

Van a encontrar una mezcla amplia: literatura, cine, música, arte, moda, gastronomía, cultura digital, pero más allá de los temas, lo importante es cómo los abordamos. Habrá análisis, recomendaciones, conversaciones y curaduría, siempre con la intención de ofrecer una mirada más profunda y distinta sobre lo cultural.

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