María Paz Gaviria, directora de ARTBO y Bogotá Music Market, renunció a su cargo

María Paz Gaviria es licenciada en Artes Liberales, con especialización en Historia del Arte de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Este 17 de febrero se conoció que María Paz Gaviria, quien se desempeñaba como gerente de Programas Culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá, renunció al cargo que ocupó por más de una década. La gestora cultural, hija del expresidente César Gaviria, era quien lideraba tres de los eventos más relevantes de la agenda de la ciudad y el país: la Feria Internacional de Arte de Bogotá, Bogotá Music Market y Bogotá Fashion Week.

Por medio de una carta, Gaviria se despidió y agradeció al equipo que la acompañó durante los 13 años que estuvo en la organización. “Con el corazón lleno de gratitud, comparto que cierro un ciclo profundamente significativo en mi vida. Tras más de una década en la Cámara de Comercio de Bogotá, concluyo un capítulo que ha sido más un trabajo: una misión y un compromiso con el desarrollo de nuestra ciudad y nuestro país”, escribió.

Gaviria, quien es historiadora del arte por la Universidad de Columbia, aseguró en esa misma misiva que, seguirá trabajando desde otros proyectos y lugares para aportar a la cultura. “Esta despedida no es un cierre, sino un nuevo comienzo. Mi compromiso con la cultura, el emprendimiento, el desarrollo social y económico del país sigue intacto, y desde nuevos espacios continuaré acompañando iniciativas que transformen nuestra sociedad”, agregó.

Desde 2012, Gaviria asumió la dirección de la Feria Internacional de Arte de Bogotá ArtBo, un programa creado por la Cámara de Comercio de Bogotá para el fortalecimiento de las artes plásticas en la región.

Gracias a su trabajo en la Cámara de Comercio de Bogotá, María Paz Gaviria ha logrado consolidarse como uno de los personajes más influyentes en el mundo del arte y la cultura nacional. En una entrevista para El Espectador, realizada en 2023, ella mencionó que aunque no se consideraba “poderosa” sí reconocía el impacto de su trabajo.

“Creo que he tenido la posibilidad de liderar un proyecto que no solo incluye Artbo, sino también a proyectos de circulación. Eso ha generado un impacto. Me siento como una persona que visibiliza y trabaja por coordinar la unión de voces y disonancias también. No usaría el término “poderosa”, pero tal vez se explica porque algunos me ven así”, dijo.

En 2019 recibió por parte del entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la Orden Civil al mérito Ciudad de Bogotá, en el grado de Comendador, como un reconocimiento a su trabajo y trayectoria.

Su formación también incluye una licenciatura en Artes Liberales, y durante su carrera profesional se ha destacado en diversos escenarios culturales, como el Museo Whitney, la Galería Sperone Westwater y la Bienal de Nueva Orleans, entre otros.