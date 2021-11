Marithea a su equipo antes de la batalla con Aczino: “¿Y si me dan una paliza?”

Minutos antes del enfrentamiento entre el Team Tricolor (Colombia y Venezuela) y el equipo mexicano en el mundial de freestyle que finalizó el pasado 24 de octubre, las cosas estaban claras: Camilo Ballesteros (Valles-T) o Manuel Alejandro Calero Uzcátegui (Letra) se enfrentarían a Mauricio Hernández (Aczino).

Por cuenta del nivel que Maribel Camilo Gómez (Marithea) había exhibido durante toda la competencia, varios improvisadores de otras selecciones se acercaron al camerino del Team Tricolor para sugerir que fuera Marithea y no Valles-T o Lertra, la que se enfrentara en el primer asalto con Aczino.

La reacción primaria de la MC caleña fue descartar de plano esa posibilidad. ¿Y cómo no? En teoría tenía todo en contra. Estaban en México y se iba a enfrentar al mejor freestyler de todos los tiempos - que es mexicano - y con un público que tiene a Mauricio Hernández en el olimpo de los ídolos manitos de este tiempo. Le invitamos a leer: Marithea vs. Aczino, los ecos de la batalla más candente del mundial de freestyle

Valles-T, Lancer Lirical y Letra, compañeros de Marithea, le animaron para que encarara la batalla. “¿Y si me dan una paliza?”, les preguntó. Ellos, que confiaron totalmente en el talento y en el momento de la caleña, le dijeron que no era el momento de pensar en eso. Era el momento, más bien, de pensar en la consagración.

En entrevista con Manuel Rozas Castro (Force), freestyler español y creador de contenido sobre freestyle, Marithea contó que además pensó: “Se viene la final internacional de Red Bull en Chile. ¿Y si me toca contra Aczino en la primera ronda qué voy a hacer? Allá no voy a tener un equipo que me respalde”. Plantearse ese escenario la empujó a aceptar el reto. Antes hubo una llamada a su mamá, quien también la animó al reto. Además: Marithea, más allá de los titulares y un campeonato nacional de freestyle

La actual campeona de Red Bull Batalla Colombia cuenta que cuando el público empezó a corear su nombre fue que terminó de convencerse de batallar contra el mejor MC del mundo.

Lo que sigue es historia. Marithea y Aczino protagonizaron tal vez la batalla de freestyle más emotiva en lo que va corrido del año. “Sin duda de las batallas más chingonas que he tenido este 2021. Mucho respeto para Marithea desde que la vi batallar en 2016 en una gira por Colombia se le notaba un talento fuera de lo normal”, dijo Aczino en su cuenta de Instagram.

¿Fue justo el resultado? Jamás habrá una opinión unánime. El freestyle sigue siendo una expresión artística en la que prima la subjetividad de los jurados, el público y los improvisadores. Sin embargo, Marithea le dijo esto a Force:

“Yo siento que en ese 4X4 tuve alguna ventaja. Sentí que estaba arriba, pero el sonido no estaba tan bien. Tal vez eso dificultó que los jurados escucharan algunas cosas.

Más allá de justicia o injusticia, (en el primer minuto) sentí que estaba ganando, aunque soy consciente de que cuando uno está en la batalla uno no tiene la suficiente objetividad para saber si se está perdiendo o ganando. Uno siempre piensa que está ganando. Si uno cree que va perdiendo se puede venir abajo.

Pensaba que estaba ganando. Pensé que podía ganar sin réplica, luego vi el video y pensé que no era tan así. Aczino tiró muchas referencias mexicanas, eso también cuenta. La gente lo critica mucho, pero estamos en México y se pueden tirar referencias mexicanas y eso no tiene nada de malo.

Aún así siento que tuve ventaja en ciertas cosas. Aczino rapea mejor, tiene un mejor delivery, pero yo estuve argumentalmente mejor y respondí más. Incluso en las temáticas. En la última replica sí pensé que iban a votar por mí. Esa fue la más clara”.

En la charla con Force, Marithea contó una situación lamentable que tiene que ver con una serie de amenazas de muerte que le enviaron a su correo después de la final nacional de Red Bull en la que se quedó con el título.

“Después de la batalla con Lokillo llegó mucho hate. Mucha gente que no sabe de freestyle llegó a esa batalla y decía que él había ganado porque no insultó. O a decir que yo era una ignorante, que no sabía de rítmica o de musicalidad. Esa gente me enviaba amenazas de muerte al correo o insultos. Eso solo pasó en Colombia”. Le puede interesar: Lokillo y la historia de su debut en las batallas callejeras de freestyle rap

Force, que se mostró sorprendido por el testimonio de Thea dijo “Vaya cafres. Una cosa es estar en desacuerdo con el resultado de la batalla y otra cosa es enviar amenazas de muerte al correo. Llegar a ese punto me parece demasiado extremo. Y mira que yo he vivido hate, pero no han llegado de enviarme amenazas de muerte al correo. La gente está loca”.

“Al principio no me pasó. La gente estaba en desacuerdo, pero eran respetuosos. Luego se fue intensificando hasta que subía fotos a mi Facebook y se iban a insultarme y a criticarme A decir que el campeonato estaba arreglado. Comentarios que para alguien que sabe de freestyle son absurdos”, le dijo Marithea al MC español.