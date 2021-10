“La derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece”. La frase de Jorge Luis Borges sirve de pretexto para hablar de Maribel Camilo Gómez, Marithea, la reina indiscutible del freestyle en habla hispana. Un resumen rápido, con datos y no opiniones, simplemente diría que durante la final de God Level Grand Slam, el mundial de free que se disputó ayer en México, la rapera caleña perdió en su round contra Mauricio Hernández (Azcino).

Pero la ruidosa victoria del MC mexicano de ninguna forma podrá acallar lo que la actual campeona de Red Bull Batalla Colombia hizo contra “el mejor maldito freestalero que se ha parido”. Durante su duelo con Aczino, Marithea lució intratable. Afilada en las respuestas, prolija para treparse a las bases, fina en las referencias, segura en el escenario y con una puesta en escena que por varios momentos hizo ver mal al múltiple campeón mundial de freestyle, quien durante varios pasajes del enfrentamiento no tuvo otra opción que aplaudir el nivel de la caleña.

El resultado de la batalla es controvertido. Para muchos, durante el enfrentamiento regular Marithea tuvo que haber obtenido los puntos para el Team Tricolor, sin embargo, Aczino necesitó de dos réplicas para quedarse con los puntos de la batalla. Le invitamos a leer: Marithea, más allá de los titulares y un campeonato nacional de freestyle

Los mejores punchline de Marithea contra Aczino:

Temática Restaurante

(1:20 - 1:30)

“Adiós Aczino, tu no lo intentas,

Yo soy la mejor, no importa lo que frecuentas

Soy la mesera. Te mato

Y después de esto no la cuentas...

***

(1:31 - 1:41)

Adiós, ¿qué me estás hablando?

Yo soy la mejor. Qué no interesa

Este piensa que me está ganado y se equivoca

Mesero: ¿Qué hace esta mosca en mi sopa?

(1:51 - 2:01 )

Yo te estoy ganando. Yo te estoy haciendo trizas

Tu el ave fenix. Yo te hago trizas. No entiendes.

Que quizás este no se restaura ante esta paliza.

(2:08 - 2:11)

Tus rimas son básicas.

¿No que eras cinco estrellas? Pinche comida rápida.

(2:23 - 2:34)

¿Todavía me falta? Ok.

Le voy a rapear. Le voy a ganar al rey.

El mejor del mundo. Qué sencillo.

El supuesto plato fuerte me sirvió de bocadillo.

La impecable presentación de Thea ante Aczino no fue un aislada. Durante todo el campeonato la caleña mostró un nivel parejo y nivelado por lo alto. Para el recuerdo, el análisis y la diversión quedarán sus rimas contra Chuty y Sara Socas en el debut del Team Tricolor. “La madre de dios y la abuela del diablo”.

Además: Colombia pisa fuerte en el circuito mundial de freestyle

“Marithea es un monstruo. A mí me parás a competir en un escenario con Marithea y me descompongo porque argumentalmente no tenés una mierda para decirle, la piba responde todo, compite como un monstruo, viene de ser campeona de Red Bull, está entrenadísima”, anticipó el MC argentino Alejandro Andrés Lococo (Papo), antes del inicio del mundial.

“Gracias Marithea, por enseñar que en este movimiento las mujeres tenemos lo que hemos logrado con inteligencia, disciplina y mucho esfuerzo, no bajo de excusa de inclusión. Gracias a todo el Team Tricolor por unir Colombia Venezuela como una patria sin fronteras. Los quiero mucho”, dijo la rapera bogotana Diana Avella, quien fue jurado de la más reciente edición de Red Bull Batalla Colombia.

Además: Aczino vs. Wos, la historia de una batalla icónica de freestyle

Marithea y Letra vs. Chuty y Sara Socas

Marithea y Valles-T vs Teorema y Nitro

Antes de esta jornada, El Espectador habló con la rapera caleña Marithea, quien con el paso de las fechas se consolida como la MC con más nivel de la competencia. Sin embargo, la actual campeona de Red Bull Batalla Colombia dice que la versión que estamos viendo en México, no es la mejor que puede ofrecer. “Esta no es mi mejor versión. Lo que he trabajado individualmente me da para hacer más., pero hasta el momento no he podido explotar el máximo”.

“Personalmente no siento presión por ganar o perder porque estoy haciendo lo que me gusta hacer y lo que he entrenado. Me siento tranquila. El formato de este año en God Level no me gusta mucho porque es como un formato FMS reducido. Me gustaba más la experiencia God Level, pero está bien”, agregó la caleña. “Mis rimas están bien elaboradas. No soy un apoyo de la nada y si estoy aquí es porque estoy manejando bien los conceptos y los momentos”, agregó Marithea en la charla con este medio.

El nivel de la rapera de Cali durante el mundial fue reconocido por los rivales del Team Tricolor, pero también por los propios miembros del equipo colombo-venezolano.: “100% el presente del freestyle”, dijo Valles-T.

Marithea, Valles-T y Lancer Lirical vs. Klan, Stuart y Mecha

El equipo español formado por Chuty, Skone, Gazir y Sara Socas se convirtió en campeón mundial de God Level Grand Slam World Edition tras vencer a México en la final celebrada en el Domo Care de Monterrey.El combinado español conquistó el título de God Level Grand Slam World Edition al superar a Chile en semifinales, y derrotar a México en la final de la última jornada disputada en Monterrey, que puso fin a una gira que también recorrió Ciudad de México, Hermosillo, Tijuana y Guadalajara.

El momento del freestyle colombiano

El freestyle colombiano está en su mejor momento. Además del nivel que han exhibido por fuera de las fronteras del país improvisadores como Camilo Ballesteros (Valles-T), Bassil Giuseppe Castellanos (elevn), Daniel Martin (Carpediem), Maribel Camilo Gómez (Marithea), entre otros, los ojos y oídos del mundo del free están puestos en las gargantas azufradas de los MC del país que tiene buena rima.

Hay varias razones que explican el buen momento de la improvisación en Colombia. Unas están sobre diagnosticadas como los podios consecutivos de Valles-T en las internacionales de Red Bull en 2018 y 2019, el minuto inolvidable de Carpediem frente a Bnet en Madrid, el título de Marithea en Combatemática en 2020 (primera mujer del mundo en quedar campeona internacional de freestyle) y/o la reconocida musicalidad y versatilidad de elevn en el circuito. A esa lista habrá que agregarle lo hecho por Marithea y Valles-T en la God Level Grand Slam.

Hay otras razones que este año, a pesar de la pandemia, han hecho que las figuras más reconocidas del freestyle en habla hispana en todo el mundo se refieran a lo que se está haciendo para que Colombia deje de ser promesa y sea una potencia en esta disciplina.

Podemos hablar, por ejemplo, del surgimiento y consolidación de la K.O. Federación Freestye. Los formatos y el nivel de los MC’s han hecho que referentes de la disciplina como Dtoke, Chuty, Papo, Blon, Kapo013, entre otros, reaccionen a lo que pasa en esa competencia.

Hay que señalar además que, paralelo al nivel exponencial que han mostrado los MC’s, otros elementos que hacen parte del freestyle también se están consolidando. En este apartado habrá que hablar del DJ y también productor bogotano, Jbeat, quien junto a DJ Sónico hizo se encargó de la alquimia musical en México.

En esta misma línea, hay que hacer referencia al papel del host. Por un lado, Arcan FNX se ratifica mes a mes como el maestro de ceremonias por excelencia del underground colombiano y, por el otro Nazo, quien por cuarto año consecutivo estuvo al frente de la conducción en la final de la Red Bulla Batalla Colombia.