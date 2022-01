Marithea no estará en la primera temporada de la FMS Colombia

Marithea, Valles-T, Letra y Lancer Lirical conformaron el Team Tricolor durante el mundial de freestyle que se disputó en México. Foto: Maximiliano Blanco

Luego de la confirmación de Miguel Aldana (Ñko) como el décimo freestyler para la primera jornada de la FMS Colombia, todo parecía indicar que el camino estaba despejado para la confirmación de Maribel Camilo Gómez (Marithea) y Camilo Ballesteros (Valles-T) entre los doce MC’s que formarán parte de la liga.

Sin embargo, en las últimas horas Urban Roosters, la multinacional del free que organiza el torneo, informó en su cuenta de Twitter que Marithea, por cuestiones de calendario, no iba a formar parte de la nómina de esta primera jornada de la Freestyler Master Series en Colombia. Le invitamos a leer: Marithea, la madre de dios y la abuela del diablo

En una charla que sostuvo con el el canal de YouTube de YagamiBatallas, la caleña aclaró ciertos puntos sobre su ausencia en la competencia.

“Después de lo de God Level hubo un boom en mi carrera y seguí aceptando contrataciones y al final no coinciden las fechas. Habría que posponer demasiadas fechas y eso tampoco es bueno para el show, para mí o para la gente que paga las entradas esperando ver X o Y batalla”, dijo Marithea. Además: Marithea vs. Aczino, los ecos de la batalla más candente del mundial de freestyle

“Una liga no es una sola persona. Hay gente muy buena que ya está confirmada que seguramente va a sorprender. Hay gente con más impacto mediático que yo, como Lokillo. La liga va a estar super bien. En tres meses, cuando vean los batallanes ni se van a acordar que no estoy allí”.

Le invitamos a ver la entrevista de El Espectador con Lokillo sobre su participación en FMS Colombia

¿Marithea estará presente en la FMS 20023?

“Habrá que ver el otro año. Si yo solo tuviera fechas de freestyle estaría bien, porque las competencias grandes tratan de no pisarse y acomodar fechas, pero cuando tiene que ver con marcas o eventos de exhibición la situación cambia”.

La actual campeona de Red Bull Batalla Colombia explicó que “la organización (Urban Roosters) siempre estuvo presta. Hicieron todo lo posible, pero no se pudo. Esto fue una cosa externa que no pueden contralar ni ellos, ni yo, ni nadie. Fue solamente algo que pasó. Esto no es un hasta nunca con FMS”, dijo.

Le invitamos a ver: Marithea: origen y evolución de la madre de dios y la abuela del diablo

¿Competirá en el ascenso para buscar un cupo en la liga el año que viene?

“No voy a hacer el ascenso a FMS porque no tengo tiempo para hacer las fechas”, dijo.

¿Perderá nivel por no participar en la primera jornada de esta competencia? Al respecto dijo: “FMS es un formato muy bueno y muy competitivo, pero si alguien no está allí tampoco es que se le vaya a destrozar la vida o que FMS se vaya a caer porque no está una sola persona allí. El desarrollo de un freestyler no se basa en una sola competencia”, puntualizó.

De momento, son once los MC que ya están confirmados para el inicio de la FMS en Colombia. ¿Será Valles-T el último confirmado?