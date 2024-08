Martha Amor Olaya presentó su novela “Cuando no soy luz, soy luna” en Cartagena

Foto: Hector Rico

La presentación reunió a varias figuras de la cultura local, incluyendo al psicólogo y docente Elías Geney, la directora de Icultur Lina Rodríguez, el docente Enrique Guzmán, la actriz Alexandra Vargas, y la propia autora.

Durante el evento, los panelistas discutieron los temas centrales de la novela, como las relaciones familiares, la salud mental, y los desafíos enfrentados por la protagonista, Luna, quien lidia con un trastorno mental. La actriz Alexandra Vargas realizó una lectura dramatizada de fragmentos del libro, bajo la dirección de Eparkio Vega.

Martha Amor Olaya explicó en entrevista para El Espectador cómo nació la idea de su novela: “Siempre me ha llamado la atención la pregunta de cómo es vivir si pierdes a tu mamá. Desde niña, me hacía esa pregunta. Aunque no he vivido esa experiencia, el libro trata de explorar el duelo del núcleo familiar desde diferentes perspectivas, sentimientos, y formas de ver el mundo. Es un intento de ponerme en los zapatos del otro para entender cómo sería ese afrontamiento.”

La autora también abordó el tema de la salud mental, una cuestión que considera urgente en la sociedad actual: “Históricamente, siempre me ha parecido urgente hablar de salud mental. Somos completamente vulnerables y frágiles a nivel mental, y debemos atenderlo con el mismo cuidado con el que atendemos otros aspectos de la salud. Ningún ser humano está exento de traumas, y son precisamente los traumas los desencadenantes de trastornos mentales complejos, como el que desarrolla la protagonista.”

Martha Amor también compartió su experiencia personal durante el proceso de escritura de la novela: “Escribía durante la madrugada, después de mis jornadas laborales. Fue un proceso intenso en el que las ideas fluían de forma vertiginosa. Al final, la novela salió de esa locura creativa nocturna.”

La carrera literaria de Martha Amor Olaya se inició en 2022 con la publicación de “Todos tienen el mismo nombre”, una colección de cuentos que atrajo la atención de la crítica. En 2023, lanzó “La garita”, una antología de sus trabajos periodísticos más destacados. Con “Cuando no soy luz, soy luna”, su tercera obra en tres años.

Martha Amor ha sido reconocida en el campo del periodismo con el Premio Roche de Periodismo en Salud de la Fundación Gabo y el Premio Investiga de la Universidad del Norte y Deutsche Welle. Además, es conocida por haber fundado UdeC radio, la primera emisora universitaria de interés público en Cartagena.