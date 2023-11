Más de 100 sitios patrimoniales en Gaza han sido destruidos por los bombardeos

Más de 8.500 palestinos y al menos 1.400 israelíes han muerto, según las FDI y la autoridad sanitaria palestina, desde que los militantes de Hamás lanzaron un ataque contra Israel desde la Franja de Gaza el 7 de octubre, y las operaciones israelíes en Gaza y Cisjordania que lo siguió. EFE/EPA/MOHAMMED SABER Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Cuando el 7 de octubre comenzó la guerra entre Israel y el grupo Hamás, se registraron pérdidas humanas que superan los 1.200 muertos y aproximadamente 240 secuestrados. La tregua que comenzó el pasado viernes 24 de noviembre vino con la liberación de 69 rehenes que estaban en mano de Hamás y 150 palestinos liberados de prisiones israelitas. El conflicto en franja de Gaza también ha destruido cerca del 45% de las residencias que allí se encontraban y los habitantes se han quedado sin acceso a servicios básicos como agua y luz.

Sin embargo, más allá del costo humano de esta guerra, el costo cultural y patrimonial ha sido difícil de calcular. Según un informe reciente publicado por la ONG española, Patrimonio por la Paz, la cual se enfoca en la preservación del patrimonio cultural, 104 edificios y lugares de patrimonio en Gaza han sido afectados o destruidos por la guerra. El reporte incluye casas, museos, sitios de culto históricos y lugares arqueológicos. “El informe muestra la importancia del patrimonio de Gaza”, aseguró Isber Sabrine, arqueólogo sirio y presidente de Patrimonio para la Paz, para The Art Newspaper. “Es una zona pequeña pero con mucho patrimonio”.

Varias mezquitas históricas han sufrido daños a causa de los ataques aéreos. Al norte de la Franja de Gaza se reportó que en Jabaliya la mezquita Omari, un edificio construido hacia el siglo VII, fue completamente destruido luego del bombardeo sobre la iglesia de San Porfirio, que es considerada la iglesia más antigua del mundo. La ONG española también reportó daños a la mezquita de Ibn Uthman, que data del siglo XV, y a la mezquita de Sayed Hashem, donde se cree que está enterrado el bisabuelo del profeta Mahoma.

“Los sitios del Patrimonio Mundial son también a menudo sitios vivos, y deben seguir siéndolo. En el siglo XXI, ya no es posible gestionar los sitios del patrimonio sin pensar al mismo tiempo en las consecuencias para las personas que viven en ellos y para las prácticas culturales que encarnan. La consideración de los derechos y las aspiraciones de estas poblaciones debe ser la brújula de las políticas culturales”, reclamó Audrey Azoulay, directora de la UNESCO en la conferencia que se llevó a cabo en Nápoles entre el 27 y el 29 de noviembre.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Palestina aseguró a The Art Newspaper que aunque han recopilado información sobre los daños a estructuras patrimoniales, actualmente no pueden hacer un estudio real de la situación debido a las condiciones a las que se enfrentan. “No podemos pedirle [al personal de Gaza] que revise los sitios durante este tiempo”, le dijo a The Art Newspaper Jehad Yasin, director de museos y excavaciones del ministerio.

Yasin confirmó al medio inglés que el cementerio romano de 2.000 años, que fue descubierto el año pasado y que contenía docenas de tumbas y dos sarcófagos de plomo, fue totalmente destruido y que no tienen conocimiento del estado de algunas piezas y uno de los sarcófagos que fue transferido para almacenamiento en Gaza. “Si la bodega sigue siendo segura o fue bombardeada, no lo sabemos”, dice Yasin. “Si perdemos este material, creo que perdemos una página de nuestra historia”.

Un vocero de la UNESCO aseguró a The Art Newspaper que han monitoreado la situación “de forma remota, utilizando datos e información satelital que nos envían, ante la imposibilidad de realizar verificaciones in situ”. Lo que significa que es “demasiado pronto para dar una estimación clara de los daños al patrimonio cultural”. Además, reconocen que incluso antes de que estallara la guerra tenían sus preocupaciones por el patrimonio cultural en Gaza, “por la falta de políticas públicas locales en materia de patrimonio y cultura”, afirmó el portavoz para el medio inglés. “La Unesco está profundamente preocupada por el impacto adverso que este conflicto podría tener en el patrimonio cultural de Palestina e Israel, y llama a todos los actores a respetar escrupulosamente el derecho internacional”, concluyó.