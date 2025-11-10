SmartFilms y la Alcaldía de Barranquilla lanzan un programa de formación en cine digital

Con más de 5.000 participantes, la iniciativa busca fortalecer el talento local y promover la industria creativa digital. Foto: Prensa

Más de 5.000 jóvenes de Barranquilla participan en un proceso de formación en creación audiovisual con celulares, impulsado por la Alcaldía Distrital en alianza con el festival SmartFilms. La iniciativa busca fortalecer las capacidades creativas y técnicas de la población joven, promover el emprendimiento digital y consolidar a la ciudad como un referente de la industria creativa en Colombia.

El programa, respaldado por la Alcaldía de Barranquilla, ha tenido una alta respuesta en todas las localidades. Según datos de la organización, Suroccidente encabeza las inscripciones con 2.338 participantes, seguida de Suroriente con 1.504 y Metropolitana con 1.213. La convocatoria se completó en pocas semanas, evidenciando el interés de la juventud barranquillera por acceder a herramientas de formación y producción audiovisual.

Durante la primera fase, los inscritos recibieron clases sobre lenguaje cinematográfico, narrativas con dispositivos móviles y edición básica. El proceso se diseñó para que cualquier participante, sin experiencia previa, pudiera desarrollar una historia desde su entorno y plasmarla en un corto grabado con su celular.

“Ver a tantos jóvenes con ganas de crear nos llena de orgullo. El talento está en las calles y solo necesitaba una oportunidad para salir a flote”, señaló Yesenia Valencia, CEO de SmartFilms, al destacar la respuesta de los participantes del evento.

Los 500 cortometrajes seleccionados pasaron a una nueva etapa: el bootcamp audiovisual, donde recibirán retroalimentación directa de profesionales como Dago García, Ramiro Meneses, Mauricio Navas y Andrés Valencia, entre otros. En estas sesiones, los participantes podrán ajustar sus proyectos y fortalecer sus conocimientos sobre producción, guion, dirección y posproducción.

Los 50 mejores trabajos serán evaluados en una gala de premiación, donde se entregarán 18 millones de pesos en incentivos y se seleccionará a los finalistas que continuarán un proceso de formación adicional en emprendimiento, gestión de proyectos, finanzas y mercadeo para industrias creativas.