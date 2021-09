“Me equivoqué”: el embajador de Colombia en España se disculpa con los escritores

“Me equivoqué. Desafortunadamente, el modo en que empleé mis palabras distorsionó el sentido último de lo que quería expresar. Ustedes, como profesionales de la palabra, bien saben que en algunas ocasiones escogemos las palabras de manera precipitada y aquello puede llevar a equívocos y mal entendidos”, dice en el comunicado publicado por el embajador de Colombia en España, quien, al presentar el programa de Colombia en la Feria del Libro de Madrid, dijo que los autores invitados y sus obras habían sido elegidos por ser “neutros”.

Sus palabras, para muchos, fueron la confirmación de una sospecha que ya se comentaba entre el sector colombiano literario: la lista de los escritores que irían a Madrid no era pública y varias personas temían que esta fuese la forma de esconder la censura a los que, para el grueso del sector, debieron ser tenidos en cuenta, pero fueron excluidos por su postura política con respecto al actual gobierno. Esta teoría se fortaleció cuando la justificación del gobierno fue la “neutralidad” como criterio para la elección de los autores que sí irían.

“Quiero manifestar que no fue mi intención calificar a las autoras y autores como neutrales, y reconozco y lamento que mi uso de la palabra “neutro” se haya prestado a interpretaciones contrarias a lo que era mi intención. Quise referirme a la imparcialidad a la hora de seleccionar a los autores para participar en la Feria del Libro”, continúa el embajador.

Las primeras palabras del embajador suscitaron dos tipos de reacciones: los escritores invitados a la Feria del Libro de Madrid manifestaron su inconformidad al verse encasillados como “neutros” y, por ejemplo, ocasionó que escritoras como Melba Escobar, decidieran cancelar su participación en la Feria. “Que inviten a los que se les dé la gana, ya llegará el día en el que me invitarán a mí”. Eso era lo que pensaba cuando no era parte de las listas de invitados a esos eventos, pero jamás se me ocurrió reclamar. No hay lugar para todo el mundo siempre; ahora, lo que sí es muy incómodo es ser parte de los que fueron invitados y que el Gobierno salga a decir que nos eligieron por ‘neutros’. Jamás nos dijeron que esa era la razón para ir: ninguno hubiese aceptado”, dijo uno de los autores que forman parte de la lista oficial que representará a Colombia en la feria.

La otra reacción fue la de los escritores que no fueron invitados: Carolina Sanín, Santiago Gamboa y Héctor Abad Faciolince se pronunciaron sobre la que, para ellos, fue una exclusión clara ya que el gobierno se basó en criterios políticos para la elección de los escritores que irán a Madrid:

Ningún escritor(a) colombiana(o) ignora que hay una mafia del mundo editorial local que decide a quién promover y a quién castigar porque no se doblega. No tiene que ver con literatura ni con cantidad de lectores ni con el uribismo. Castigan a quienes les dan miedo. — Carolina Sanín (@SaninPazC) September 6, 2021

“El que tiene que ser neutro es el Gobierno, los escritores nunca lo han sido, la neutralidad no forma parte de los esquemas literarios de un autor. Todas las obras literarias tienen una dimensión política”, fueron las palabras del escritor Santiago Gamboa.