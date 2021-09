Sobre la literatura “neutra” y los escritores que no fueron invitados a Madrid

“Uno no quisiera que una feria literaria se convirtiera en una feria política. Ni para un lado ni para el otro. A mí me gusta García Márquez porque me gusta, no porque sea de izquierda o de derecha. Se ha tratado de tener cosas muy neutras, donde prime el lado literario de la obra”. Según el medio Libertad Digital, esto fue lo que dijo el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, al presentar el programa en la Feria Internacional del Libro de Madrid, que eligió a Colombia como el país invitado de honor.

“Que inviten a los que se les dé la gana, ya llegará el día en el que me invitarán a mí”. Eso era lo que pensaba cuando no era parte de las listas de invitados a esos eventos, pero jamás se me ocurrió reclamar. No hay lugar para todo el mundo siempre; ahora, lo que sí es muy incómodo es ser parte de los que fueron invitados y que el Gobierno salga a decir que nos eligieron por ‘neutros’. Jamás nos dijeron que esa era la razón para ir: ninguno hubiese aceptado”, dijo uno de los autores que forman parte de la lista oficial que representará a Colombia en la feria.

Aunque el autor del testimonio citado no autorizó revelar su nombre, sí mencionó la razón por la que, por ejemplo, la escritora Melba Escobar, autora de los libros Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos, La mujer que hablaba sola, entre otros, decidió borrar su nombre de la lista de escritores que ya habían sido confirmados.

“Es muy desafortunado ese comentario. No habría dicho que iría si hubiese escuchado esa justificación, pero también me parece conflictivo pensar que aceptar una invitación a una feria del libro es un gesto de aceptación de un gobierno. En mi caso, no es así”, dijo Escobar a El Espectador. Media hora después, la escritora le comunicó a este diario que había decidido no ir a la Feria de Madrid a causa de las palabras del embajador.

Las preguntas más lógicas comienzan: si quisieron “obras neutras”, quiere decir que, ¿dejaron de elegir a las demás por no ser gobiernistas o ser más cercanas a la izquierda o simplemente tener una postura política? ¿Cómo es una obra literaria neutra? ¿Acaso existen? ¿Sirven? ¿Los escritores que sí irán a la Feria de Madrid saben que fueron elegidos por ser “neutros”? ¿Están cómodos con este rótulo? ¿Cuál es el principal reclamo de los escritores que se sienten excluidos de aquella lista? En los criterios del Gobierno, ¿se tuvo en cuenta que los invitados irán con dineros que pagan los colombianos con sus contribuciones y que, por lo tanto y en caso de censura, la falta no sería solo en contra del autor, sino de la ciudadanía?

“La programación cuenta con 37 participantes que son una muestra de la amplia diversidad regional, cultural, de género, generacional y literaria. Cada autor contará con diversos espacios tanto literarios como de encuentro con los lectores y con la prensa en España”, dice un comunicado publicado por la Cancillería. Sobre los criterios, que el Gobierno bautizó como “ejes temáticos”, dijeron: “Tanto la programación como la selección de los libros se realizó a través de cuatro ejes temáticos: ‘La diversidad es nuestra mayor fuente de riqueza’, ‘200 años construyendo país’, ‘Homenaje a nuestros maestros’, ‘La vitalidad, la creatividad y la innovación son nuestra impronta’, y, adicionalmente, se tuvieron en cuenta criterios como: diversidad regional, diversidad generacional, participación igualitaria de hombres y mujeres, representación de diversos géneros literarios, diversidad de públicos al que son dirigidas las obras e incorporación de nuevas y valiosas voces que aún no habían tenido la oportunidad de estar en eventos de tan alto nivel, entre otros”.

¿El Gobierno tuvo en cuenta la postura política de los autores o de su obra para invitarlos o no a la Feria de Madrid?

Viceministro de Asuntos Multilaterales, Carlos Arturo Morales: No. Este es un evento cultural que, entendemos, implica una diversidad de ideas. Ha sido un proceso abierto, incluyente y jamás se ha buscado censurar a nadie ni a su obra.

¿Qué cree que quiso decir o a qué se refería el embajador cuando dijo que se trató de elegir “cosas neutras” para la Feria de Madrid?

Puede haber diferentes interpretaciones y opiniones sobre lo que alguien dice, así que no estoy en capacidad de responder por lo que dijo el embajador, no tengo todo el contexto.

¿Quién o cuál institución tuvo a cargo la escogencia de los invitados a la feria?

Desde 2019 fuimos invitados, pero por la pandemia se retrasó. Entre el Ministerio de Cultura y la Cancillería se diseñaron los ejes temáticos.

Por su parte, la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, le dijo a este diario: “Los criterios fueron absolutamente técnicos y sentimos tranquilidad al saber que tendremos una representación integral de las regiones, las mujeres, grupos étnicos y diversidad de voces de la expresión literaria colombiana”.

Winston Manrique Sabogal publicó un artículo en el portal WMagazín, con el título “El Gobierno de Colombia excluye a escritores prestigiosos como invitados en la Feria del Libro de Madrid”. Uno de los escritores que, para él, fueron excluidos es Santiago Gamboa, quien está convencido de que el criterio del Gobierno para elegir a los escritores que irán a Madrid es “absolutamente político”.

“El que tiene que ser neutro es el Gobierno, los escritores nunca lo han sido, la neutralidad no forma parte de los esquemas literarios de un autor. Todas las obras literarias tienen una dimensión política”, agregó, además de asegurar que este no debía tomarse como un enfrentamiento entre escritores, ya que los que fueron elegidos no tienen ninguna responsabilidad en esta polémica. Para él, fueron insultados por el Gobierno al llamarlos “neutrales”. “El embajador fue torpe porque dijo la verdad, además no es la primera vez que tengo un problema con el Gobierno: hace tres años la embajadora de Colombia en Italia llamó la atención al cónsul honorario de Colombia en Grecia por haber facilitado mi viaje a una feria del libro diciendo que yo no cumplía con los lineamientos de pertinencia, que es lo mismo que decir que no era amigo del Gobierno”, concluyó el escritor colombiano, autor del libro Colombian Psycho.

Gamboa se refiere a que el Gobierno de Colombia, en 2019, se negó a que su escudo saliera en el Festival de Literatura de Atenas, ya que, como él lo explicó, la embajadora de Italia, Gloria Isabel Ramírez Ríos, dijo que se salía de los lineamientos de pertinencia esgrimiendo el argumento de que el festival había invitado a escritores que habían criticado al actual Gobierno: Santiago Gamboa, Héctor Abad Faciolince, William Ospina, Juan Gabriel Vásquez (…) entre otros.

Otra de las ausencias que causaron molestia para la Feria de Madrid fue la de Héctor Abad Faciolince: “Sé que no me invitaron y no me importa nada. Me halaga no ser del gusto literario de los actuales funcionarios del Gobierno. Tengo la gran fortuna de que los lectores españoles tengan un gusto distinto”.

Manrique Sabogal también extrañó los nombres de Piedad Bonnett, Laura Restrepo, William Ospina, Pablo Montoya y Fernando Vallejo. La lista de escritores confirmados, que es incierta desde que se desató la polémica, se compone de autores como Darío Jaramillo, Melba Escobar, Andrea Cote, Jorge Franco, Ángela Becerra, Margarita García Robayo, Juan Esteban Constaín, Rómulo Bustos, Beatriz Helena Robledo, Juan Luis Mejía, entre otros.