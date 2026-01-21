“Mejor conversemos”, la nueva campaña de Caracol Televisión para hablar sobre polarización

Imagen de los cien colombianos que participaron en la campaña "Mejor conversemos", de Caracol Televisión. Foto: Archivo Particular

La iniciativa estuvo en preparación durante varios meses y se propuso reunir a cien colombianos de distintas regiones, edades, oficios, ingresos y contextos sociales, para conformar un “minipaís”, como lo llamó la fundación.

Este proyecto nació de la creencia de la fundación de que la conversación es la única herramienta que puede conectar en momentos de polarización, como el que atraviesa Colombia.

“Estas personas representan a todo el país; ellas mismas están hoy haciendo el impacto con sus familias en sus hogares, con la gente de su trabajo”, explicó María Alejandra Villamizar, directora de la Fundación Conversa Colombia.

Además, afirmó que no se trata solo de polarización en la esfera política, sino también “sobre otros temas de la vida que nos están creando problemas y conflictos como seres humanos”.

Para la directora, la conversación es la mejor y más sofisticada herramienta de comunicación del ser humano. Según afirmó, cada vez que se pierde la oportunidad de conversar de manera profunda, se pierde “la oportunidad de conocer al otro y entenderlo”.

La iniciativa “Mejor conversemos”, que ya está al aire, se inspiró en un formato similar emitido en la televisión danesa en 2018. Sin embargo, en ese caso, abordaron tensiones y temáticas de migración.

Según reportó Blu Radio, el ejemplo danés llevó a la fundación a idear una forma de replicarlo en el contexto colombiano. De acuerdo con la emisora, los participantes del formato se reunieron durante dos días previos al rodaje para adelantar un proceso de conocimiento entre ellos. De esa forma podían conocer puntos de vista similares o diferentes y experiencias de vida compartidas.

El rodaje duró seis horas en las que se realizaron 40 preguntas a los participantes, quienes mostraron sus posturas frente a diferentes afirmaciones. La campaña está siendo emitida en la programación de Caracol Televisión y será difundida a través de las redes sociales del canal y de Blu Radio.

