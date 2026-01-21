Estos fueron los libros más vendidos en Colombia en 2025

Aspectos previos a la Feria del Libro (FILBO) 2025 realizado en Corferias, invitado de honor, España Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de la firma Nielsen Bookscan, la Cámara Colombiana del Libro realizó una medición de ventas en los principales puntos de comercialización del país.

“La información proviene de los puntos de pago de un conjunto amplio y representativo de librerías y grandes superficies que concentra una parte significativa del total de las ventas de libros impresos en Colombia”, aseguraron en un comunicado.

La lista de la Cámara Colombiana del Libro fue dividida en las categorías de ficción para adultos, no ficción para adultos y literatura infantil y juvenil. A continuación, presentamos los diez libros más vendidos por cada una:

Ficción para adultos:

“El último secreto” de Dan Brown “La vegetariana” de Han Kang “Vírgenes y toxicómanos” de Mario Mendoza “Mi nombre es Emilia del Valle” de Isabel Allende “Los nombres de Feliza” de Juan Gabriel Vásquez “El loco de Dios en el fin del mundo” de Javier Cercas “Cadáver exquisito” de Agustina Bazterrica “La paciente silenciosa” de Alex Michaelides "Cien años de soledad (edición aniversario)" de Gabriel García Márquez "Gravity Falls. Diario 3" de Disney

No ficción para adultos:

“Cómo mandar a la mierda de forma educada” de Alba Cardalda "Hábitos atómicos: un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos" de James Clear “Cómo hacer que te pasen cosas buenas” de Marian Rojas Estapé “El poder del ahora” de Eckhart Tolle "La psicología del dinero: 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad" de Morgan Housel “El hombre en busca de sentido” de Viktor Emil Frankl "Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados" de Mark Wolynn “Recupera tu mente, reconquista tu vida” de Marian Rojas Estapé “Mujeres a través de la historia” de Diana Uribe “Cómo ganar amigos e influir sobre las personas” de Dale Carnegie

Literatura infantil y juvenil: