Estos fueron los libros más vendidos en Colombia en 2025

La Cámara Colombiana del Libro reveló el listado de los libros más comprados en el país durante el 2025. La lista fue dividida en las categorías de ficción para adultos, no ficción para adultos y literatura infantil y juvenil.

Redacción Cultura
21 de enero de 2026 - 06:59 p. m.
Aspectos previos a la Feria del Libro (FILBO) 2025 realizado en Corferias, invitado de honor, España
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
A través de la firma Nielsen Bookscan, la Cámara Colombiana del Libro realizó una medición de ventas en los principales puntos de comercialización del país.

“La información proviene de los puntos de pago de un conjunto amplio y representativo de librerías y grandes superficies que concentra una parte significativa del total de las ventas de libros impresos en Colombia”, aseguraron en un comunicado. 

La lista de la Cámara Colombiana del Libro fue dividida en las categorías de ficción para adultos, no ficción para adultos y literatura infantil y juvenil. A continuación, presentamos los diez libros más vendidos por cada una:

Ficción para adultos:

  1. “El último secreto” de Dan Brown
  2. “La vegetariana” de Han Kang
  3. “Vírgenes y toxicómanos” de Mario Mendoza
  4. “Mi nombre es Emilia del Valle” de Isabel Allende
  5. “Los nombres de Feliza” de Juan Gabriel Vásquez
  6. “El loco de Dios en el fin del mundo” de Javier Cercas
  7. “Cadáver exquisito” de Agustina Bazterrica
  8. “La paciente silenciosa” de Alex Michaelides
  9. "Cien años de soledad (edición aniversario)" de Gabriel García Márquez
  10. "Gravity Falls. Diario 3" de Disney

No ficción para adultos:

  1. “Cómo mandar a la mierda de forma educada” de Alba Cardalda
  2. "Hábitos atómicos: un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos" de James Clear
  3. “Cómo hacer que te pasen cosas buenas” de Marian Rojas Estapé
  4. “El poder del ahora” de Eckhart Tolle
  5. "La psicología del dinero: 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad" de Morgan Housel
  6. “El hombre en busca de sentido” de Viktor Emil Frankl
  7. "Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados" de Mark Wolynn
  8. “Recupera tu mente, reconquista tu vida” de Marian Rojas Estapé
  9. “Mujeres a través de la historia” de Diana Uribe
  10. “Cómo ganar amigos e influir sobre las personas” de Dale Carnegie

Literatura infantil y juvenil:

  1. "Terapia para llevar. 100 herramientas psicológicas para llevar mejor tu día a día" de Ana Pérez
  2. "Querida yo: tenemos que hablar. Conócete y sé feliz contigo" de Elizabeth Clapés
  3. “Alas de Ónix (Empíreo 3)” de Rebecca Yarros
  4. "Los juegos del hambre 5. Amanecer en la cosecha" de Suzanne Collins
  5. “Alas de sangre” de Rebeca Yarros
  6. “Abraza a la niña que fuiste” de Marta Segrelles Fernández
  7. “Boss” de Eva Pérez Muñoz
  8. “Nadie tiene que saberlo excepto tú. El libro para sanar tu corazón” de Madame G. Rouge
  9. "El corazón del rey: (Saga Rey III)" de Karine Bernal Lobo
  10. “Alas de hierro (Empíreo 2)” de Rebecca Yarros

Por Redacción Cultura

