México aboga por democratización del libro en apertura de la feria de Bogotá

AME2434. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/04/2023.- Libros son exhibidos durante la apertura de la XXXV Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), hoy, en Bogotá (Colombia). México desembarcó este martes como país invitado de honor en la XXXV Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) con una rica muestra literaria y otras manifestaciones culturales y una encendida defensa de la democratización de la lectura. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

México desembarcó este martes como país invitado de honor en la XXXV Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) con una rica muestra literaria y otras manifestaciones culturales y una encendida defensa de la democratización de la lectura.

“Leer es revolucionario, leer es transformador, leer te abre una ventana que te permite ver que el mundo puede ser más pequeño o más grande”, manifestó el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo, en el acto inaugural de la FilBo, en el centro de exposiciones de Corferias.

Taibo, que hizo una defensa de hermandad latinoamericana, criticó la “mentalidad neoliberal y colonialista” que puede atribuir al libro una centralidad que no tiene en Europa y abogó por bajar el precio de los libros para que lleguen a todos.

“Tenemos que bajar el precio de los libros y esto es un esfuerzo conjunto de escritores, de editores (...) tenemos que abolir el IVA a los libros, el IVA no puede ser un impedimento para que un adolescente no pueda leer”, manifestó.

El director del FCE también recomendó “crear nuevas redes de distribución” porque las actuales son limitadas y “crear librerías donde no las hay”.

“La clave es que en estos tiempos la industria editorial tiene que poner un algo” para llegar cada vez más a “los lectores, los que no pueden leer por razones económicas, los que no pueden leer por razones culturales, los que no saben lo que podrían leer por estar pegados a un teléfono”, explicó Taibo.

Regreso a las raíces

A esta feria literaria, que busca destacar además “las raíces” culturales indígenas, africanas y españolas de Colombia, así como su futuro de paz, México llega con más de 70 editoriales, 90 autores y 110 artistas de diferentes espectáculos de danza, música y teatro, y con más de 150 eventos dentro y fuera de su pabellón en las dos semanas de la FilBo, que concluirá el próximo 2 de mayo.

“México y Colombia somos naciones hermanas desde nuestros orígenes; nuestros pueblos tienen una relación de amistad desde tiempos inmemoriales”, manifestó la embajadora de México en Bogotá, Patricia Ruiz Anchondo, quien recordó que el país andino fue el primero en reconocer la independencia mexicana, el 10 de octubre 1821, tan solo un mes después de su proclamación.

Después de citar varios acontecimientos históricos que reafirman la hermandad entre los dos países, la diplomática señaló: “Con Colombia nos une un pasado glorioso, pero también un presente de grandes coincidencias”.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro (CCL), Emiro Aristizábal, celebró a “México, un país amigo y cómplice, tantas aventuras literarias”, pues allá vivieron y murieron, entre otros, dos grandes de la literatura colombiana, el nobel Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, de cuyo natalicio se conmemora este año un centenario.

Poder transformador de la lectura

En el acto inaugural también intervino el presidente de Corferias, Andrés López Valderrama, quien destacó que la FilBo es un patrimonio de la nación, que representa en todo su esplendor la diversidad colombiana, “donde se mira el futuro partiendo de nuestras raíces”.

“La FilBo ha contribuido a la transformación de nuestra sociedad al sembrar palabras, cosechar lectores y alimentar al país con literatura”, manifestó.

López subrayó también la importancia como país invitado de México, “una nación que durante décadas ha puesto de presente sus raíces en una escena global como un actor de vanguardia”.

Lucha contra los estereotipos

La inauguración tuvo como invitada especial a la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, quien puso el dedo en estereotipos de la sociedad, como el racismo y el sexismo, que son utilizados para discriminar y conservar el poder.

En ese sentido, elogió que dos mujeres, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que es abiertamente homosexual, y la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ambas presentes en el acto, hayan logrado romper ese techo de cristal.

“Cuando vemos que una mujer colombiana negra es vicepresidenta (...) tenemos que celebrar que el poder y la identidad no están relacionados”, dijo dirigiéndose a Márquez.

Chimamanda recomendó a los lectores “no rechazar un libro por el simple hecho de que está escrito por una mujer” y se preguntó: “¿Qué sería del mundo si la literatura femenina hubiera tenido la misma dignidad de la masculina?”.

