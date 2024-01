“Mi misión es hacer preguntas y no masajear a los poderosos”: Ai Weiwei

Ai Weiwei, de 66 años, es artista y activista. / Cortesía: Penguin Random House - Ai Weiwei Studio

El artista chino Ai Weiwei presentó su nueva muestra titulada “Ai vs. AI”, en la que colabora con una inteligencia artificial. Esta obra consiste en 81 preguntas respondidas por el artista y la máquina, que representan los 81 días que el artista estuvo detenido en China en 2011. Las respuestas a preguntas como: “¿amor u odio?”, “¿puede la seguridad ser construida en la inseguridad de otros?”, “¿anhelan los seres humanos la muerte?”, y más, serán proyectadas en la pantalla grande de Piccadilly Circus a partir del 11 de enero y otras alrededor del mundo, y también serán publicadas en internet.

“Las autoridades siempre saben más que tú y juegan a no decirte lo que saben”, dijo el artista sobre su obra, según reportó Artnet News. “Todo el mundo tiene derecho a hacer preguntas”.

En entrevista con The Guardian, el artista chino aseguró que considera que el arte que puede ser fácilmente replicado por una inteligencia artificial no tiene sentido. Cree, además, que el tipo de arte que puede ser susceptible a la inteligencia artificial “debió haber muerto hace años” y criticó la enseñanza de arte para la creación de imágenes realistas, “a la IA le toma un segundo hacerlo. Eso sólo significa que lo que han aprendido muy a menudo no tiene sentido”.

“El artista, que ahora divide su tiempo entre Cambridge y Portugal, describió la obra como “un poco divertida” y similar a alguien que arroja una piedra a un estanque para ver el efecto dominó. Pero sí señaló una advertencia sobre el futuro si la inteligencia artificial se vuelve demasiado poderosa y los países de todo el mundo confían en ella”, escribió Lanre Bakare para el medio inglés.

Ai Weiwei ve a la inteligencia artificial y la forma en la que el mundo se apoya en ella como una amenaza, pues teme que esta dependencia pueda crear una sociedad como la del Tercer Reich. “Para mí, es muy parecido a lo que ocurrió en los años 1930 en Alemania, o en los años 1960 en China con la Revolución Cultural”, dijo. “Todos ustedes tienen una ideología, un pasado y la llamada ‘corrección’. Esto es peligroso.”

El artista de 66 años, que en 2023 vio una exhibición de sus nuevas obras pospuesta indefinidamente tras un mensaje con respecto al conflicto en gaza, ve el rol del artista como el de hacer las preguntas difíciles. “Esa es tu profesión. Se supone que debes exigir las llamadas “verdades internas”. Tienes que aprovechar la oportunidad para decirlo antes de que no tengas la oportunidad de decirlo. Hay tanta gente que no tiene voz y no tiene forma de ser escuchada”, dijo a The Guardian. “Mi misión es hacer preguntas y no masajear a los poderosos, no hacer que se sientan cómodos”, añadió.

