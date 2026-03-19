MinCulturas abrió la convocatoria para el Premio Nacional de Radios Comunitarias

Con el Premio Nacional de Radio Comunitaria esperan reconocer las producciones sonoras que fortalecen la diversidad cultural en Colombia, América Latina y el Caribe. Foto: Samuel Morazan from Pixabay

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La segunda edición del Premio Nacional de Radios Comunitarias, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (AREDMAG) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y el Caribe (AMARC ALC), abrió la convocatoria para recibir postulaciones hasta el 30 de marzo para emisoras comunitarias de Colombia, América Latina y el Caribe.

“Queremos reconocer a las radios comunitarias que juegan un papel importante en nuestros países porque informan, educan, acompañan y cumplen una función social en las comunidades. Son espacios de encuentro y diálogo que impulsan la participación ciudadana, proponen debates sobre lo público y fortalecen la identidad cultural”, afirmó Diana Díaz Soto, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El objetivo de este premio es “fortalecer, visibilizar y celebrar la labor de las radios comunitarias como actores esenciales de la comunicación democrática, la cultura y la construcción de paz”, según un comunicado del ministerio.

Se podrán postular producciones emitidas entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de marzo de 2026. Este galardón premiará seis categorías: Mejor programa radial sobre medio ambiente y/o bioculturalidad, Mejor crónica/reportaje, Mejor programa con enfoque de género, Mejor producción radial para el reconocimiento de la diversidad cultural y las artes para la paz, Mejor serie radial en defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y Mejor franja Encomunidad Radio.

De acuerdo con Orley Durán, líder de proyectos de AREDMAG, “este premio busca motivar a los creadores sonoros para que puedan seguir explorando, produciendo y compartiendo contenidos que dialoguen con sus territorios. Además, se promueve la creación de relatos propios, arraigados en las distintas formas de comprender sus realidades locales y las culturas que dan identidad a sus municipios”.

Las emisoras ganadoras recibirán una placa de reconocimiento y un incentivo de COP 6 millones. Aquí puede encontrar más información.

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