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MinCulturas abrió la convocatoria para el Premio Nacional de Radios Comunitarias

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes recibirá postulaciones para el segundo Premio Nacional de Radios Comunitarias hasta el 30 de marzo.

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Redacción Cultura
19 de marzo de 2026 - 11:34 a. m.
Con el Premio Nacional de Radio Comunitaria esperan reconocer las producciones sonoras que fortalecen la diversidad cultural en Colombia, América Latina y el Caribe.
Con el Premio Nacional de Radio Comunitaria esperan reconocer las producciones sonoras que fortalecen la diversidad cultural en Colombia, América Latina y el Caribe.
Foto: Samuel Morazan from Pixabay
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La segunda edición del Premio Nacional de Radios Comunitarias, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (AREDMAG) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y el Caribe (AMARC ALC), abrió la convocatoria para recibir postulaciones hasta el 30 de marzo para emisoras comunitarias de Colombia, América Latina y el Caribe.

“Queremos reconocer a las radios comunitarias que juegan un papel importante en nuestros países porque informan, educan, acompañan y cumplen una función social en las comunidades. Son espacios de encuentro y diálogo que impulsan la participación ciudadana, proponen debates sobre lo público y fortalecen la identidad cultural”, afirmó Diana Díaz Soto, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

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El objetivo de este premio es “fortalecer, visibilizar y celebrar la labor de las radios comunitarias como actores esenciales de la comunicación democrática, la cultura y la construcción de paz”, según un comunicado del ministerio.

Se podrán postular producciones emitidas entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de marzo de 2026. Este galardón premiará seis categorías: Mejor programa radial sobre medio ambiente y/o bioculturalidad, Mejor crónica/reportaje, Mejor programa con enfoque de género, Mejor producción radial para el reconocimiento de la diversidad cultural y las artes para la paz, Mejor serie radial en defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y Mejor franja Encomunidad Radio.

De acuerdo con Orley Durán, líder de proyectos de AREDMAG, “este premio busca motivar a los creadores sonoros para que puedan seguir explorando, produciendo y compartiendo contenidos que dialoguen con sus territorios. Además, se promueve la creación de relatos propios, arraigados en las distintas formas de comprender sus realidades locales y las culturas que dan identidad a sus municipios”.

Las emisoras ganadoras recibirán una placa de reconocimiento y un incentivo de COP 6 millones. Aquí puede encontrar más información.

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Por Redacción Cultura

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