Una mujer que escribió un libro sobre la muerte de su esposo fue acusada de asesinarlo

Kouri y Eric Richins. Foto: Redes sociales

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En marzo de 2023, Kouri Richins, una mujer de Utah, publicó un libro infantil titulado “¿Estás conmigo?” (“Are you with me?”), centrado en la muerte repentina de su esposo, Eric Richins, y el proceso de duelo que atravesaba junto a sus tres hijos. El texto fue creado con la intención de ayudar a los niños a transitar la pérdida de un ser querido.

“Escribimos este libro y esperamos que brinde algo de consuelo no solo a nuestra familia, obviamente, sino a otras familias que están pasando por lo mismo”, declaró en su momento a KPCW. “Fue una muy buena distracción del año pasado y de pasar las primeras fiestas sin mi marido, su cumpleaños, nuestro aniversario, todas esas cosas, y nos dio algo por lo que esforzarnos”, añadió.

El libro, dedicado a su esposo —“A mi increíble esposo y un maravilloso padre”—, fue publicado un año después de su muerte, ocurrida en marzo de 2022.

Recientemente, un jurado declaró a Richins, de 35 años, culpable del asesinato de su esposo. Según la investigación, la mujer le suministró una dosis letal de fentanilo mezclada en una bebida.

De acuerdo con los hechos expuestos durante el juicio, Richins acumulaba deudas por millones de dólares y había contratado pólizas de seguro sobre la vida de su esposo sin su consentimiento. “En el inicio del juicio, el fiscal declaró al jurado que Richins tenía una deuda de US$4,5 millones y creía erróneamente que, si su esposo fallecía, heredaría su patrimonio, valorado en más de US$4 millones”, reportó la BBC. Eric Richins había consultado con abogados y alteró su testamento para que su hermana se encargara de su patrimonio y que su dinero fuera usado para el beneficio de sus hijos, según informó la National Public Radio.

Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó más de 40 testigos, mientras que la defensa no llamó a ninguno. Richins no testificó y se declaró inocente de todos los cargos.

Además del cargo por asesinato, la mujer enfrentó acusaciones por intento de homicidio, relacionadas con un incidente previo en el que, según las autoridades, habría intentado envenenar a su esposo.

Según su propio testimonio ante las autoridades, Richins encontró a su esposo sin vida horas después de haberle llevado un cóctel a la habitación que compartían. La llamada a la policía se realizó en la noche del 4 de marzo de 2022.

Un informe forense determinó que Eric Richins murió por una sobredosis de fentanilo y que la cantidad suministrada fue cinco veces superior a la dosis letal.

Kouri Richins enfrenta actualmente una pena que podría ir de 25 años de prisión a cadena perpetua. Además de los cargos por asesinato, hay otros 26 que incluyen fraude y presuntas irregularidades financieras en los años previos al asesinato de su esposo.

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