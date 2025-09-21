No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ministerio de Culturas reconoce Vida de Barrio de Getsemaní como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes dio concepto favorable al Plan Especial de Salvaguardia de ‘Vida de Barrio de Getsemaní’, en Cartagena de Indias, el primer paso para que sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Redacción Cultura
21 de septiembre de 2025 - 09:47 p. m.
Habitantes caminan en la Plaza de la Trinidad, en el barrio Getsemaní, en Cartagena (Colombia).
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo
Con el concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, la “Vida de Barrio de Getsemaní” está más cerca de convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la nación. Se propuso un Plan Especial de Salvaguardia (PES) de Vida de barrio de Getsemaní, el cual, de acuerdo con el ministerio, es "un instrumento que establece varias líneas de acción estratégicas para garantizar su salvaguardia“.

Esta es la primera vez que una manifestación de este tipo en contextos urbanos sería reconocida. Adicionalmente, este plan implica la protección no solo de bienes materiales, también de la vida cotidiana, la memoria y las formas de habitar el barrio. De acuerdo con el ministerio: “En ese contexto se visibilizan y protegen manifestaciones como el campeonato de bola de trapo, el festival del barrilete, puertas abiertas: intimidad colectiva, la gastronomía comunitaria y el cabildo de Getsemaní. Esto constituye un mecanismo de resistencia frente a la gentrificación, empoderando a la comunidad en sus procesos de autogestión”.

El Plan Especial de Salvaguardia prevé diferentes líneas de acción, entre las que se encuentran proyectos de repoblamiento, fortalecimiento del calendario festivo y la salvaguardia de los espacios urbanos y públicos, de manera que lugares como plazas y calles continúen siendo lugares de encuentro y expresión cultural.

“Desde hoy el Ministerio de las Culturas reconoce el Plan Especial de Salvaguardia de la vida de barrio de Getsemaní en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Sabemos que deben existir mecanismos legislativos y culturales formulados desde la institución en diálogo con las comunidades, que protejan la vida y las prácticas culturales de residentes urbanos. Los habitantes de Getsemaní en Cartagena, aquellos que años atrás estaban y quieren tener el derecho a seguir estando sin someterse al despojo y lógicas del turismo depredador, dicen que quieren ser residentes y no clientes”, expresó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, a propósito de la decisión del Consejo.

Por Redacción Cultura

