Ministerio de Culturas y MAMM acuerdan plan para promover obras de Débora Arango tras bloquear venta al Banco de la República

La obra "Rojas Pinilla" de Débora Arango es una de las piezas que el MAMM tiene intención de enajenar. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Tras semanas de polémica por la intención del Museo de Arte Moderno de Medellín de enajenar dos obras de la colección de Débora Arango y luego de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través de una resolución, se opusiera a la venta, se conoció que el jueves 25 de septiembre se dio una reunión entre la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, y la directora del MAMM, María Mercedes González.

Según la publicación en X, con la cual se informó de la reunión, este encuentro se dio con el objetivo de “construir acciones que permitan la circulación de la obra de Débora Arango por el país y promoverla de cara a los 20 años de su fallecimiento”. Además, el ministerio agregó que “La próxima semana se darán a conocer diversas actividades y el plan a seguir para llevar a los colombianos una de las obras más relevantes del arte nacional reciente”.

Hace unas semanas, se dio a conocer la noticia de que el Museo de Arte Moderno de Medellín había pedido permiso al Ministerio de las Culturas para enajenar dos de sus obras, “Rojas Pinilla” y “Madonna del silencio” de Débora Arango, para que pasaran a ser propiedad del Banco de la República.

Para ese momento, el ministerio ya había emitido un concepto negativo frente a esta petición. Sin embargo, desde el museo se apeló la decisión. Cuando la noticia comenzó a ser replicada en medios de comunicación, el museo estaba a la espera de que el ministerio emitiera su decisión final.

La resolución del museo se conoció el pasado lunes y reiteró su oposición a la enajenación de las obras. “El argumento del MAMM, plantea como solución entregar (como se deduce su argumentación, en venta) las dos obras, en lugar de buscar alianzas (exposiciones temporales, préstamos, proyectos conjuntos) que sí están previstas en la práctica museológica y en derecho cultural, reforzando la idea de que las obras que hacen parte de la colección son concebidas como un activo transable, en lugar de un patrimonio colectivo protegido”, se lee en la resolución.

En dicha resolución, la cartera liderada por la ministra Kadamani propuso acciones alternativas a la enajenación, como la cooperación entre museos. “Estará siempre el programa de préstamos, que permite a las instituciones intercambiar obras para exposiciones temporales con guiones curatoriales conjuntos; exposiciones itinerantes o co-curadas con el fin de circularlas en ambas entidades compartiendo presupuesto, gastos de montaje, transporte, y actividades educativas; divulgación digital compartida donde un museo como el MAMM puede compartir a un museo como el del Banco de la República imágenes de las obras, textos y documentación asociada para que dicha información sea difundida en sus plataformas digitales como catálogos en línea -como con el que ya cuenta el MAMM- o publicaciones colaborativas; programas educativos y de mediación conjunta; publicaciones compartidas, y campañas de comunicación cruzada con la ayuda del uso de redes sociales y páginas web. Todas estas modalidades se pueden formalizar a partir de convenios de cooperación y no a través de la venta de las obras”.