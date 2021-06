Mónica Meira: “Colombia tiene un arte muy bueno, pero falta conocimiento y divulgación”

Don Diego de Acedo, el Primo, pintado por Velázquez; Maja vestida y Maja desnuda, pintados por Goya, son los tres cuadros con los que Mónica Meira se enamoró del arte, aquella primera vez que visitó un museo, el Museo del Prado, en la capital de España. Las clases de historia del arte la acompañaron a lo largo de su infancia y adolescencia, pues, en palabras propias, “la transportaban a otro mundo”. Aunque su familia no es de artistas, la creatividad sí corre por sus venas. Por eso las clases de pintura y dibujo en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de los Andes le ratificaron que su vida iba a estar ligada al mundo artístico. Al preguntarle por qué se ha dedicado más de cincuenta años a este oficio, respondió: “Porque me apasiona y no puedo dejar de hacerlo, así como por la misma curiosidad que me da el mundo en el que vivimos”.

El interés por divulgar la experiencia del arte, así como el de ir más allá del valor comercial de las obras, impulsaron a Meira a abrir un espacio en el que la creatividad ha sido el pilar fundamental. El Taller Espacio 70 es el lugar donde ha desarrollado sus ideas. Ver una obra en proceso, así como los estudios, los bocetos y, finalmente, el objeto artístico terminado, han sido algunas de las estrategias que ha implementado para cumplir con dichas metas. “Empecé con tres muestras al año, alrededor de un tema en específico, que duraban un solo día. O las veían o las perdían. La gente venía con mucha curiosidad, sin inhibiciones ni presiones comerciales. La intención ha sido totalmente cultural y educativa. Estos encuentros han sido como tertulias artísticas”.

Meira necesita ver arte, necesita apreciarlo, y su taller ha sido un centro de inherente creatividad. De ahí se entiende que esta época de pandemia la ha vivido “aterrada. Esto ha sido algo inesperado y desconocido. Nos ha cambiado la vida a todos. Aunque también reconozco que este ha sido un momento de reflexión profunda, pues hemos aprendido de otras pestes y epidemias que han azotado a la humanidad”. Y, aclarando que todas las artes han sufrido las consecuencias del momento, así como que el contexto actual ha sido duro y difícil para los artistas, Meira afirma que su proceso creativo, hasta cierto punto, ha sido fértil y productivo.

Partiendo del hecho de que el arte dejó de divulgarse de forma presencial, en su gran mayoría, Meira decidió realizar exposiciones virtuales con el fin de dar a conocer las obras de artistas que entre sí constituyen un testimonio de lo que se ha creado en medio de la pandemia. Paisaje pintado y Caras son ejemplos de ello. Siendo exposiciones privadas, a las que las personas tienen acceso por invitación, pues Meira no tiene un proyecto de galería, estas son una muestra de los procesos creativos actuales. “El artista tiene que mostrar su obra de alguna manera, por eso pensé en hacer estas muestras virtuales. Además de que pasamos más tiempo mirando la pantalla, en esta modalidad nadie le está diciendo al espectador qué mirar, cómo mirar, y mucho menos qué significa una obra”.

Paisaje pintado nació de la necesidad de mostrar naturaleza y pintura, partiendo de la idea de que existen posibilidades creativas a partir de medios tradicionales, como el óleo. La urgencia de crear consciencia alrededor del problema ambiental y de la destrucción del balance ecológico también impulsó el desarrollo de esta muestra virtual. En cuanto a Caras, la idea con la exposición fue mostrar la diversidad de propuestas y materiales que se han utilizado alrededor del tema. Qué nos pueden decir estas caras y cuál es la reacción al verlas en pantalla son algunos interrogantes que dejan la serie de los Saltimbanquis, hecha por Picasso en 1905; un dibujo de Botero, una máscara africana de madera, un perro, un Mickey de piedra y una cabeza de cerámica, entre otras obras más. Estas dos muestras virtuales se suman a la lista de exposiciones que Meira organizó a lo largo del 2020: “Arte sacro, “Objeto de deseo”, “Escultura para mirar en el encierro”, “Geometría y abstracción”, y “Animales en pandemia”.

La curiosidad, la velocidad, el no tener que desplazarse, así como la mitigación del contagio de la COVID-19 son algunos de los rasgos que Meira resalta cuando se le pregunta sobre las ventajas que tiene la virtualidad a la hora de difundir obras de arte; sin embargo, la artista no desconoce las desventajas de esta modalidad. “Al no ver las exposiciones en persona, se pierde la forma en la que fueron ejecutadas las obras, así como el tamaño en el que fueron realizadas. Todo esto queda en la imaginación”.

Su próximo proyecto, en el cual ya está trabajando, es la creación de la nueva edición del calendario del arte Procálculo. Desde hace doce años Meira ha participado del homenaje que se les hace a artistas colombianos, pues la intención es dejar un testimonio del arte del momento. En esta nueva versión, el dibujo es el protagonista y el objetivo es generar un reconocimiento de la producción nacional. De ahí que Meira afirme que “Colombia tiene un arte muy bueno, pero a veces no es reconocido. En parte esto sucede por la por falta de conocimiento y de divulgación”.