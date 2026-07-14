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Murió el escritor Gustavo Adolfo Garcés: lea algunos de sus poemas

El poeta antioqueño falleció el pasado sábado. Recordamos su obra con versos del libro “Libreta de apuntes”, publicado en 2006 por la Universidad Externado de Colombia en su colección Un libro por centavos.

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Gustavo Adolfo Garcés * / Especial para El Espectador
14 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
Gustavo Adolfo Garcés, nacido en Medellín en 1957, fue ganador del Premio Nacional de Poesía y autor de libros como “Una palabra cada día” y “El muro blanco”. En 2023, el Festival Internacional de Poesía y la Feria Internacional del Libro de Bogotá se le rindió homenaje a su vida y obra.
Gustavo Adolfo Garcés, nacido en Medellín en 1957, fue ganador del Premio Nacional de Poesía y autor de libros como “Una palabra cada día” y “El muro blanco”. En 2023, el Festival Internacional de Poesía y la Feria Internacional del Libro de Bogotá se le rindió homenaje a su vida y obra.
Foto: Archivo Particular

Fábula

Es tiempo de lluvias

y la música del agua

me hace pensar

que el poema debería dar pie

a una composición para orquesta

que eleve un poco el alma

nada de licencias poéticas

sino unos versos sutiles

que den cuenta de cierto cautiverio

de cierta resistencia

de cierto forcejeo

algo biográfico

hondo

digno de memoria

pero a través de una pequeña fábula

que a su vez fuera

la historia natural de las plantas

(

Por Gustavo Adolfo Garcés * / Especial para El Espectador

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