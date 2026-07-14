Murió el escritor Gustavo Adolfo Garcés: lea algunos de sus poemas

Gustavo Adolfo Garcés, nacido en Medellín en 1957, fue ganador del Premio Nacional de Poesía y autor de libros como “Una palabra cada día” y “El muro blanco”. En 2023, el Festival Internacional de Poesía y la Feria Internacional del Libro de Bogotá se le rindió homenaje a su vida y obra.

Foto: Archivo Particular