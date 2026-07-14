Murió el escritor Gustavo Adolfo Garcés: lea algunos de sus poemas

Gustavo Adolfo Garcés, nacido en Medellín en 1957, fue ganador del Premio Nacional de Poesía y autor de libros como “Una palabra cada día” y “El muro blanco”. En 2023, el Festival Internacional de Poesía y la Feria Internacional del Libro de Bogotá se le rindió homenaje a su vida y obra.
Foto: Archivo Particular
Fábula
Es tiempo de lluvias
y la música del agua
me hace pensar
que el poema debería dar pie
a una composición para orquesta
que eleve un poco el alma
nada de licencias poéticas
sino unos versos sutiles
que den cuenta de cierto cautiverio
de cierta resistencia
de cierto forcejeo
algo biográfico
hondo
digno de memoria
pero a través de una pequeña fábula
que a su vez fuera
la historia natural de las plantas
Por Gustavo Adolfo Garcés * / Especial para El Espectador
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