Murió el poeta colombiano Gustavo Adolfo Garcés

El poeta Gustavo Adolfo Garcés es autor de "Pequeño reino", "Espacios en blanco", "Breves días", entre otros. Foto: Archivo Particular

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A través de redes sociales se confirmó la noticia del fallecimiento del poeta paisa Gustavo Adolfo Garcés en Medellín. Su hijo, Santiago Garcés Correa, publicó en su cuenta de X sobre la muerte de su padre, junto con un poema titulado “Infancia”.

Gustavo Adolfo Garcés, nacido el 2 de enero de 1957 en Medellín, fue abogado y profesor además de poeta. Estudió derecho en la Universidad de Antioquia y luego una maestría en la Pontificia Universidad Javeriana en Estudios Políticos.

Publicó su primer libro, “Libro de poemas”, en 1987, en Medellín, y ganó el Premio Nacional de Poesía Colcultura en 1992 con “Breves días”. Más allá de su poesía, se desempeñó como profesor en las universidades de Antioquia, del Rosario y Javeriana de Bogotá, y se desempeñó como asesor de la Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos de la Procuraduría General de la República de Colombia.

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Paralelo a su creación literaria, Garcés coordinó talleres en la Casa de Poesía Silva y fue cofundador de la revista literaria Gaceta de la Universidad de Antioquia.

La primera interacción de Garcés con la poesía fue a través de su abuelo Francisco Escobar, quien le recitaba poemas de José Asunción Silva, Julio Flórez y José Santos Chocano. Aunque esa experiencia moldeó su interés en la poesía, este se reforzó en las aulas de la Universidad de Antioquia cuando se encontró con su compañero Alberto Vélez. “Él es mi gran amigo. Él, como yo, entró a estudiar Derecho y tenía una fuerte vocación de poeta también. Esa amistad me ha estimulado mucho a lo largo de mi vida”, dijo a El Colombiano.

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Tras mudarse a Bogotá en la década de 1980, entabló una amistad con los poetas de la revista Ulrika. En 2023, esta lo homenajeó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el Pabellón Idartes, al nombrarlo poeta del año. “Lo importante de estos reconocimientos es que brindan una oportunidad para encontrarse con los lectores y con los amigos. Y eso es muy valioso en un oficio tan solitario... en la escritura uno siempre está solo”, afirmó.

“Buscador incansable de ese silencio que resguarda la brevedad, Gustavo Adolfo Garcés, poeta colombiano, nacido en Medellín, y una de las voces más relevantes del poema corto en Colombia, ha fallecido hoy. Con sus versos exiguos ha dejado inagotables ondas de agua que siguen reverberando en la memoria de sus lectores”, recordó la Revista Malpensante sobre el poeta.

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