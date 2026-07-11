Estos fueron los libros más vendidos en Colombia en el primer semestre de 2026

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La Cámara Colombiana del Libro dio a conocer cuáles fueron los libros más vendidos de los primeros seis meses de 2026. Esta recopilación se basó en la información proporcionada por Nielsen BookScan, a partir de los registros de ventas de librerías físicas y virtuales, así como de los principales puntos de venta de libros del país.

“La información proporcionada por Nielsen BookScan representa un alto porcentaje del total de las ventas de libros impresos en Colombia y constituye una fuente confiable, ya que proviene directamente de las transacciones realizadas en las cajas registradoras de los principales puntos de venta del país”, mencionaron en un comunicado de prensa.

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El listado fue dividido en tres categorías: ficción, no ficción e infantil y juvenil. A continuación, conozca cuáles fueron los libros más vendidos en las tres categorías.

Libros de ficción:

“La hora de los lobos” de Mario Mendoza

“Cadaver exquisito” de Agustina Bazterrica

“La empleada” de Freida Mcfadden

“El último secreto” de Dan Brown

“La paciente silenciosa” de Alex Michaelides

“Me dijeron que amara con la boca llena de barro y sal" de Virginia P. de León

“Satanás” de Mario Mendoza

“La vegetariana” de Han Kang

“El amor en los tiempos del cólera” de Gabriel García Márquez

“La casa de los espíritus” de Isabel Allende

Libros de no ficción:

“El hijo del hombre” de Juan Esteban Constaín

“La constitución del yo” de Mauricio Gaona

“El hombre en busca de sentido” de Viktor Frankl y José Benigno Freire

“La teoría Let Them” de Mel Robbins

“Cómo mandar a la mierda de forma educada” de Alba Cardalda

“Hábitos atómicos” de James Clear

“Control” de John Freddy Vega Forero

“Deja de ser tú” de Joe Dispenza

“El arte de gastar dinero” de Morgan Housel

“Un amor bonito” de Efrén Martínez

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Libros infantiles y juveniles:

"Querida yo: tenemos que hablar" de Elizabeth Clapés

“Juega con - Selección Colombia” de Federación Colombiana de Fútbol

“Gravity Falls. Diario 3″ de Disney

“Multiverso Chuymine” de Chuy Mine

“Abrazos blanditos” de Cocowyo

“Abraza a la niña que fuiste” de Marta Segrelles Fernández

“Mis primeras finanzas” de Carolina Pineda

“Pequeño refugio” de Cocowyo

“Harry Potter y la piedra filosofal 1″ de J. K. Rowling

“Colombia mi abuelo y yo” de Pilar Lozano

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