Murió la directora artística de la Bienal de Arte de Venecia, Koyo Kouoh

La comisaria de la próxima Bienal de Arte de Venecia, la camerunesa-suiza Koyo Kouoh, ha muerto a los 57 años, según ha informado este sábado la propia entidad cultural, que calificó la muerte de “sorprendente y prematura”.

A principios de diciembre pasado, la Bienal anunció que Koyo Kouoh sería la encargada de organizar en 2026 esa cita artística que alcanzará su 61ª edición.

“Su muerte deja un inmenso vacío en el mundo del arte contemporáneo y en la comunidad internacional de artistas, comisarios y expertos, que han apreciado su extraordinario compromiso intelectual y humano”, añadió la Bienal.

Koyo Kouoh era especialmente conocida por sus exposiciones sobre feminismo y su atención por África. La Bienal veneciana aseguró hace cinco meses que su nombramiento pretendía representar “el reconocimiento de un horizonte de mirada amplia y el surgimiento de un día generoso de palabras y ojos nuevos”.

Nacida en 1967 en Camerún y criada en Suiza, Kouoh era una artista reconocida en el panorama africano e internacional con numerosas publicaciones y exposiciones en las principales ciudades y museos de todo el mundo.

Desde 2019 desempeñó el puesto de directora ejecutiva del Zeiz Museum de Arte Contemporáneo africano en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y en 2020 recibió el Gran Premio ‘Meret Oppengeim’ de Suiza.

La Bienal de Venecia es uno de los eventos artísticos más relevantes y está dividida en sectores: en 2025 estará centrada en la Arquitectura, dirigida por el ingeniero italiano Carlo Ratti, y en 2026 en el Arte.

Kouoh se convirtió en la segunda persona nacida en el continente africano en liderar la Bienal, luego del fallecido crítico de arte nigeriano Okwui Enwezor, quien tomó las riendas de este proyecto en 2015. Fue recomendada para el cargo por el presidente de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, cercano al proyecto político de extrema derecha, Movimiento Social Italiano, de la primera ministra Giorgia Meloni.

Esta recomendación fue una sorpresa, ya que se esperaba que el curador para la edición 61 de la Bienal de Venecia siguiera la tendencia nacionalista que inició con el nombramiento de diez directores de museos, que favoreció a los candidatos italianos, reportó The Art Newspaper. Aunque esta decisión no es la primera sorpresa de Buttafuoco, según The Guardian, el nombramiento de Kouoh lo posiciona como un político “conservador más idiosincrásico y librepensador”.

En respuesta a su presentación como directora artística de la Bienal de Venecia en 2026, Koyo Kouoh había expresado su gratitud y se refirió a su nueva posición: “Es un privilegio único seguir los pasos de ilustres antecesores en el papel de director artístico y crear una exposición que, espero, sea significativa para el mundo en que vivimos y, sobre todo, para el mundo que queremos construir”.