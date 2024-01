Murió Norman Jewison, director de “In the Heat of the Night” y “Hechizo de luna”

Norman Jewison fundó en 1986 el Centro Cinematográfico Canadiense. Foto: Agencia EFE

Norman Jewison, el director de la comedia romántica “Hechizo de luna” y la película de drama racial ganadora del Óscar “In the Heat of the Night”, falleció a los 97 años, informó su publicista este lunes.

Jewison “murió pacíficamente el sábado 20 de enero de 2024 en su casa”, dijo Jeff Sanderson en un comunicado enviado a AFP.

“Su legado perdurará a través de sus películas atemporales y de las innumerables personas y organizaciones a las que ha inspirado, y seguirá inspirando, durante generaciones”, reaccionó el Centro Cinematográfico Canadiense, que Jewison fundó en 1986.

Su trabajo, que incluye además obras como “Violinista en el tejado” (1971) y “Sociedad para el crimen” (1968), conquistó 46 nominaciones a los Premios de la Academia y 12 victorias.

Sin embargo, el aclamado director de origen canadiense no alcanzó la anhelada estatuilla de forma competitiva. En 1999 fue honrado por la Academia con el reconocimiento especial Irving Thalberg.

El director español J.A. Bayona también fue a las redes sociales a expresar sus condolencias. “[Jewison] fue capaz de dirigir uno de los mejores dramas sociales de la historia, ‘In the Heat of the Night’, así como una de las historias de amor más encantadoras jamás filmadas, ‘Hechizo de luna’”, afirmó.

Con más de cuatro décadas de carrera en la industria, lanzando bajo su dirección a algunas de las más famosas estrellas de Hollywood, también conquistó tres Emmys gracias a su reconocido trabajo en la televisión.

“Las películas de Norman Jewison eran historias únicas debido a su talento único”, dijo este lunes Pascale St-Onge, ministra canadiense de la Cultura.

Jewison nació en Toronto el 21 de julio de 1926. Incursionó en la actuación desde niño, con algunos roles en el teatro escolar, pero fue detrás de cámaras que construiría una carrera.

Conquistó sus primeras oportunidades en la televisión, primero en su natal Canadá, luego en Londres y después en Nueva York, donde trabajó codo a codo con figuras como Harry Belafonte y Judy Garland.

Debutó en la gran pantalla en 1962 con “20 kilos de líos”, protagonizada por Tony Curtis, a la que le siguieron otras tres comedias románticas.

Jewison, que no abandonó el género del todo, comenzó a inclinarse como cineasta hacia producciones de contenido social.

Tras dirigir a Steve McQueen como un jugador de póquer en “El gran desafío” (1965), continuó con la sátira política “¡Que vienen los rusos!” (1966).

Pero fue con “In the Heat of the Night” (1967), protagonizada por Sidney Poitier, donde dio su gran salto. El largometraje de suspenso, que retrata de forma escalofriante el sur de Estados Unidos, con Poitier como un modelo de integridad en medio de la incompetencia de los blancos en Mississippi, se llevó cinco premios Óscar, incluyendo el de Mejor película.

Jewison también estuvo al frente de la ópera rock “Jesucristo Superstar” (1973), la futurística cinta “Rollerball: los gladiadores del futuro” (1975) protagonizada por James Caan, y el drama político de Sylvester Stallone “F.I.S.T” (1978).

En 1987 llegaría otro de los grandes éxitos de su carrera, la comedia romántica de culto “Hechizo de luna”, protagonizada por Cher y Nicolas Cage, que arrasó en la taquilla y ganó tres premios Óscar, incluyendo uno para su actriz principal.

“Hasta luego dulce príncipe”, reaccionó Cher en redes sociales este lunes. “Gracias por una de las mayores, más felices y más divertidas experiencias de mi vida”, agregó la cantante.

Continuó alternando entre comedias románticas como “Solo tú” (1994), con Marisa Tomei y Robert Downey Jr., y dramas con contenido social como “Huracán” (1999), en el cual Denzel Washington interpreta al boxeador Rubin “Huracán” Carter, para en las últimas décadas dedicarse mayoritariamente a la producción.

Norman Jewison dejó a su esposa, tres hijos y cinco nietos.