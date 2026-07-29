Museo de Antioquia abrirá muestra permanente de Débora Arango con 118 obras el 1 de agosto

Este museo alberga una extensa colección de obras de arte colombiano, desde la época precolombina hasta el siglo XX. Foto: Tomada de redes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Museo de Antioquia anunció la apertura de una nueva exhibición dedicada a la artista Débora Arango. Con 118 obras en comodato de sus familiares, entre pinturas, acuarelas, dibujos, bocetos, cerámicas y piezas en tiza, el próximo 1 de agosto inaugurarán “El mundo en primera persona” dentro de la sala Historias para Repensar.

De acuerdo con el museo, esta nueva muestra que amplía la colección permanente presenta a la artista paisa en una dimensión más cercana, personal y humana. “Esta nueva sala propone otro acercamiento: el de su universo creativo, sus búsquedas y su mirada sobre el cuerpo, el erotismo, la espiritualidad y la condición humana, aspectos que hicieron de su producción una de las más singulares de su tiempo”, mencionaron en un comunicado.

Le sugerimos: Lea el primer capítulo de “Línea de fuego”, la novela conmemorativa de Arturo Pérez-Reverte

Esta exhibición permitirá que la ciudadanía conozca a la artista a través de diferentes técnicas y comprenda la amplitud de una práctica que nunca dejó de experimentar.

“Esta sala reúne las facetas más personales de la maestra: sus retratos, sus paisajes y una mirada única del mundo que la rodeaba. La exposición también propone un diálogo con obras de artistas contemporáneos a ella, ubicadas en espacios adyacentes a esta sala, que estará dedicada exclusivamente a Débora Arango”, afirmó Camilo Castaño, curador e investigador del Museo de Antioquia.

Este proyecto consolida un espacio permanente en el que se hace una apuesta por continuar la investigación y conservación de la obra y el legado de la artista.

Le recomendamos: Así le hablaba Gabriel García Márquez a Plinio Apuleyo Mendoza sobre “Cien años de soledad”

La apertura de la sala, además, hace parte de un homenaje a Débora Arango, impulsado por la Promotora Cultural en el marco de la segunda edición de la Temporada Cultural de Medellín.

“Este año, la ciudad va a rendirle un homenaje muy importante a la maestra Débora Arango, una de las artistas más importantes del siglo XX en este país. Vamos a reunir organizaciones culturales que van a presentar una programación para que la ciudad pueda recorrer la obra de esta importante artista: Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno, Museo Pedro Nel Gómez y Casa Museo Otraparte. Los esperamos del 25 de septiembre al 25 de octubre para que vivamos a Medellín en clave de cultura”, aseguró Lina Botero, directora de la Promotora Cultural.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖