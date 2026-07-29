Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Museo de Antioquia abrirá muestra permanente de Débora Arango con 118 obras el 1 de agosto

El Museo de Antioquia abrirá el próximo 1 de agosto una exposición permanente dedicada a la artista Débora Arango.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
29 de julio de 2026 - 04:50 p. m.
Este museo alberga una extensa colección de obras de arte colombiano, desde la época precolombina hasta el siglo XX.
Este museo alberga una extensa colección de obras de arte colombiano, desde la época precolombina hasta el siglo XX.
Foto: Tomada de redes
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Museo de Antioquia anunció la apertura de una nueva exhibición dedicada a la artista Débora Arango. Con 118 obras en comodato de sus familiares, entre pinturas, acuarelas, dibujos, bocetos, cerámicas y piezas en tiza, el próximo 1 de agosto inaugurarán “El mundo en primera persona” dentro de la sala Historias para Repensar.

De acuerdo con el museo, esta nueva muestra que amplía la colección permanente presenta a la artista paisa en una dimensión más cercana, personal y humana. “Esta nueva sala propone otro acercamiento: el de su universo creativo, sus búsquedas y su mirada sobre el cuerpo, el erotismo, la espiritualidad y la condición humana, aspectos que hicieron de su producción una de las más singulares de su tiempo”, mencionaron en un comunicado.

Le sugerimos: Lea el primer capítulo de “Línea de fuego”, la novela conmemorativa de Arturo Pérez-Reverte

Esta exhibición permitirá que la ciudadanía conozca a la artista a través de diferentes técnicas y comprenda la amplitud de una práctica que nunca dejó de experimentar.

“Esta sala reúne las facetas más personales de la maestra: sus retratos, sus paisajes y una mirada única del mundo que la rodeaba. La exposición también propone un diálogo con obras de artistas contemporáneos a ella, ubicadas en espacios adyacentes a esta sala, que estará dedicada exclusivamente a Débora Arango”, afirmó Camilo Castaño, curador e investigador del Museo de Antioquia.

Este proyecto consolida un espacio permanente en el que se hace una apuesta por continuar la investigación y conservación de la obra y el legado de la artista.

Le recomendamos: Así le hablaba Gabriel García Márquez a Plinio Apuleyo Mendoza sobre “Cien años de soledad”

La apertura de la sala, además, hace parte de un homenaje a Débora Arango, impulsado por la Promotora Cultural en el marco de la segunda edición de la Temporada Cultural de Medellín.

“Este año, la ciudad va a rendirle un homenaje muy importante a la maestra Débora Arango, una de las artistas más importantes del siglo XX en este país. Vamos a reunir organizaciones culturales que van a presentar una programación para que la ciudad pueda recorrer la obra de esta importante artista: Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno, Museo Pedro Nel Gómez y Casa Museo Otraparte. Los esperamos del 25 de septiembre al 25 de octubre para que vivamos a Medellín en clave de cultura”, aseguró Lina Botero, directora de la Promotora Cultural.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Museo de Antioquia

Débora Arango

Débora Arango obras

Débora Arango pinturas

Artistas colombianos

Arte

Salas del Museo de Antioquia

Agenda cultural

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.