El Museo de Arte Moderno de Medellín confirmó la salida de su directora, María Mercedes González

El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) confirmó la salida de su directora, María Mercedes González Cáceres, quien estuvo al frente de la institución durante trece años. La decisión fue comunicada por la Junta Directiva, que informó que González asumirá un nuevo cargo en el sector público, desde el cual continuará vinculada a la gestión cultural del país. Como parte del proceso de transición, también integrará la Junta Directiva del MAMM.

Según lo comunicado, durante su dirección, el MAMM combinó apoyo público y privado, con la generación de ingresos propios (que hoy representan cerca del 50% del total de su presupuesto), lo que permitió mantener la independencia del Museo y, así, garantizar la continuidad de su programación.

En su mensaje de despedida, González señaló que el ciclo que concluye le permitió acompañar la construcción de un Museo en transformación y trabajar junto a artistas, equipos y aliados que fortalecieron el vínculo del MAMM con la ciudad. “Después de trece años al frente del MAMM cierro y celebro un ciclo que transformó profundamente mi vida en un lugar que fue mi hogar”, afirmó. Agradeció al equipo del Museo, a los artistas y a las instituciones que apoyaron el crecimiento del espacio, así como al público que acompañó sus actividades.

Durante su gestión, el Museo incluyó la apertura de nuevas salas, la consolidación del Teatro MAMM como escenario para el cine colombiano y la creación de la sala de experimentación sonora, dedicada al arte contemporáneo. Además, diversificó su oferta con exposiciones que integraron prácticas locales, nacionales e internacionales, y con programas educativos y comunitarios.

Esta ampliación de espacios permitió una mayor circulación de la colección y un incremento sostenido en el número de visitantes: de 45.000 en 2013 a más de 160.000 en 2024.

En los últimos meses, la dirección del MAMM enfrentó cuestionamientos relacionados con la intención de vender dos obras de Débora Arango al Banco de la República. El debate derivó en un diálogo entre el Museo, el Ministerio de las Culturas y diversos sectores del arte, que coincidieron en la necesidad de revisar los mecanismos de gestión y preservación del patrimonio artístico.

La Junta Directiva reconoció la gestión de González y aseguró que su permanencia como miembro de este órgano permitirá continuar con parte de su visión institucional. En el comunicado de la página web, el Museo expresó su gratitud por los logros alcanzados durante su dirección y por haber liderado un proceso que amplió los horizontes del MAMM en materia de infraestructura, programación y participación ciudadana.

El MAMM iniciará una nueva etapa orientada a definir sus próximos objetivos curatoriales y administrativos. Según la Junta, en los próximos días se darán a conocer las directrices para el proceso de selección de la nueva dirección. Mientras tanto, el equipo del Museo continuará con su programación habitual y los proyectos en curso.