Museo GUA de Bucaramanga gana el Premio Internacional Mariposa de Oro 2025

El Museo GUA, ubicado en el Parque Memorial Jardines La Colina de Bucaramanga, fue galardonado con el Premio Internacional Mariposa de Oro en la categoría “Tributo a la Comunidad”, durante el IX Simposio Internacional de ALPAR celebrado en Buenos Aires, Argentina. En el certamen participaron 31 proyectos de 22 empresas de 11 países.

El reconocimiento fue otorgado por su impacto social y cultural, así como su compromiso con la preservación de la memoria, la educación patrimonial y el fortalecimiento de la identidad local en la región.

Fundación y colección del Museo GUA en Santander

Fundado hace seis años en una casona con más de 120 años de historia, el Museo GUA se ha consolidado como un espacio dedicado a la difusión de la memoria a nivel local y regional. Su colección incluye la fotografía más antigua de la ciudad, objetos históricos y una muestra arqueológica de la tribu Sachagua, lo que lo convierte en “un punto de encuentro entre pasado y presente”.

La institución cuenta con el apoyo del Parque Memorial Jardines La Colina, su junta directiva y su gerente, José Mauricio Martínez, quienes han acompañado el proceso de crecimiento del museo desde su creación. “Queremos garantizar que la memoria permanezca como un legado colectivo que sea inspirador para nuevas generaciones”, afirmó Isabel Cristina González Ordóñez al recibir el galardón en nombre del Museo.

Cómo visitar el Museo GUA en Bucaramanga

El museo ofrece entrada gratuita. Además, ha impulsado colectivos de turismo y ha producido contenidos radiales, televisivos y digitales que acercan la historia regional a públicos diversos.

Los recorridos del Museo cuentan con la guía del sociólogo y escritor Emilio Arenas, autor de 16 libros y reconocido investigador de la historia santandereana. Sus relatos y conocimiento sobre los hechos y personajes de la región, así como de la Gran Colombia, enriquecen la experiencia de los visitantes en cada una de las visitas que realizan.

El Museo GUA también desarrolla proyectos itinerantes en distintas localidades de Santander, donde documenta personajes, tradiciones, gastronomía y turismo. A través de sus redes sociales y del podcast “GUArdianes de la Memoria”, disponible en Spotify y YouTube, el museo comparte relatos que pretenden conectar a las nuevas generaciones con su patrimonio cultural.

El público puede conocer más sobre el museo en www.museogua.com, donde es posible agendar recorridos guiados gratuitos.