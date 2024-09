“La actuación es un espejo de la humanidad”

Natalia Jerez lleva 19 años actuando en diferentes series de televisión colombiana. Foto: Federico Bottia

Su papel más reciente fue en la serie “Manes”, ¿cómo fue estar en esta producción?

Me siento muy feliz porque la serie ha tenido un buen reconocimiento por parte del público. La gente esperaba con ansias esta segunda temporada y siento que se ha identificado mucho, ya que aborda temas actuales: trata sobre las relaciones interpersonales, tanto en pareja como en el ámbito laboral, y explora diferentes estereotipos de hombres y de mujeres. Muchos se sienten identificados y les encanta. Adoro mi personaje y siento que a la audiencia también le ha gustado, lo que me hace muy feliz, ya que lo he construido con mucho cariño y le he dedicado muchas horas de trabajo. Este proyecto lo hacemos de manera consciente y disciplinada y nos disfrutamos mucho el proceso.

Hablando sobre la construcción de personajes, ¿cómo fue el proceso de interpretar a Mafe en esta serie?

El grupo de personajes incluye a Laura como protagonista y su historia de amor con Julián. Yo interpreto a Alejandra Borrero, quien es amiga y colega de ellos. Al ser traída a la actualidad, las historias y los tonos son diferentes. Yo no vi la serie original, así que trabajé con los hermanos Ayala, quienes son grandes guionistas y con quienes ya había trabajado antes. Ellos me contaron sobre la historia y me enviaron los primeros guiones. Al leerlos, me enamoré de la narrativa. Me pareció fantástico y muy divertido, y supe que quería estar en esta serie. Siento que fue un gran regalo encontrarme con un proyecto con el que resoné desde el primer instante.

Hablando de su profesión, ¿cuál fue el movilizador que le hizo darse cuenta de que quería ir por otro camino?

Antes de dedicarme a la actuación, había estudiado periodismo y estaba ejerciendo esa profesión. Recuerdo que en varias ocasiones me llamaron para hacer “casting”, pero sentía que no tenía las herramientas necesarias para actuar. Un día insistieron y decidí salir de la duda. Me ayudaron a montar un personaje con las pocas herramientas que tenía, siendo mi intuición la principal, ya que no había recibido formación en actuación. Ese fue mi primer personaje y representó una decisión importante en mi vida, ya que era un antagónico en una historia relevante. Al trabajar en ese proyecto, me di cuenta del potencial que tenía, y de todo lo que necesitaba aprender si quería seguir en este camino. Después de este proyecto, dejé a un lado mi trabajo como periodista. En algún momento pensé que podía hacer ambas cosas, pero pronto me di cuenta de que no sería posible. Así que decidí irme a estudiar teatro en Argentina.

¿Cree que la intuición ha sido una herramienta importante en su camino?

Definitivamente, creo que es la primera herramienta y algo que nunca se debe perder como actor. Sin embargo, si uno quiere dedicarse a esto, es importante estudiar y entender muchos aspectos. La práctica también es fundamental, ya que los proyectos y la experiencia son los que te brindan herramientas para comprender mejor el oficio. La vida te ofrece diferentes puntos de vista y perspectivas que son esenciales al interpretar personajes.

Usted ha participado en series muy conocidas en la televisión colombiana, ¿cómo recuerda esas actuaciones?

Para mí, la actuación es un espejo de la Humanidad. A través de los personajes que interpretamos, reflejamos lo que somos como seres humanos. He tenido la oportunidad de experimentar desde los dramáticos hasta los protagónicos y antagónicos. Cada uno de ellos me ha permitido viajar por diferentes mundos. Lo importante es que estas historias son relevantes y ayudan a mostrar y a contar lo que somos como sociedad. Hoy en día, la audiencia es más selectiva y busca contenido que realmente le interese, en lugar de consumir lo que se les impone. Por lo tanto, mi experiencia como actriz ha sido un viaje en el que he crecido junto a mis personajes.

¿Cuál es el personaje que más recuerda?

Esta es una pregunta muy difícil porque en cada proyecto pongo todo de mi parte, sin importar cómo le vaya al mismo. Sin embargo, recuerdo con mucho cariño mi primer proyecto, “Juegos Prohibidos”. Fue importante para mí por los aprendizajes que me dejó. Fue ahí donde me di cuenta de que quería dedicarme a este oficio. Esa decisión marcó un antes y un después en mi carrera.

Más allá de la actuación, ¿qué es lo que la motiva en la vida?

Lo que más amo en mi vida es a mi hija. Le dedico mucho tiempo porque nunca imaginé que disfrutaría tanto ser mamá. Me gusta hacer planes con ella, estar presente y compartir tiempo de calidad. Ver la vida desde sus ojos y observar su crecimiento es algo que me apasiona. Además, el ejercicio es una gran parte de mi vida. He sido deportista desde siempre y disfruto compartir rutinas de ejercicio en mis redes sociales. Practiqué ballet y gimnasia olímpica de manera profesional durante varios años y actualmente disfruto de la natación y el buceo. Los temas culturales también me apasionan.