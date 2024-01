“Una prenda de vestir es una herramienta para empoderar a las personas”

Desde pequeña, a Natalia Marrugo, creadora de Koló Alta Mixtura, le ha apasionado la moda. Foto: Cortesía

Koló Alta Mixtura surgió hace cinco años. ¿Qué las llevó a usted y a su hermana, Yerlis Marrugo, a crear esta marca?

Nosotras quisimos crear Koló debido a la necesidad que teníamos de crear un proyecto liderado por mujeres, pero que reconociera y mostrara toda la riqueza cultural que tenemos en el Caribe. Las dos tuvimos la experiencia de vivir en el extranjero y nos encontramos con la realidad de que en territorios internacionales aprecian y valoran más nuestra identidad (lo que somos), en comparación con nosotros mismos.

¿Por qué es importante que nuestra identidad sea valorada por nosotros y no solo por los extranjeros?

Creo que cuando uno como ciudadano y colombiano aprecia todas las raíces que tiene, le da una visión distinta y se abren espacios de representación. Por eso, para mí es muy importante. Qué mejor manera de que cada persona que está en su territorio reconozca lo que es, su identidad, para así mostrar con conocimiento una cara distinta.

¿Considera que Koló ha logrado eso: mostrar otra cara?

Sí, antes de nosotras ya había diseñadores que habían emprendido todo este tema de la moda étnica en el país. Pero con Koló hemos querido abrir ese espacio de representación, en donde no solo las personas conciban las prendas de vestir y algunos atuendos muy ligados a las raíces afrodescendientes como algo para ser usado en ciertos eventos, sino que, si se sienten cómodos con ellos, los puedan usar en cualquier espacio. Al inicio, muchos de nuestros clientes dudaban de si podían usar una prenda muy colorida o con ciertos patrones en ceremonias formales, porque existe ese imaginario de que lo étnico o colorido solo está asociado a eventos festivos, pero no es así.

Para usted, ¿qué significa una prenda de vestir?

Para mí una prenda de vestir tiene tantos significados. Es complejo definirlo. Pero, en estos momentos, desde Koló, es una herramienta para empoderar a las personas, que da paso a la reflexión y sirve como canal para comunicar quién eres tú y qué quieres mostrar.

Ustedes le han apostado a la reivindicación de la identidad de la población afro a través de la moda, ¿por qué?

Los espacios de representación son muy importantes porque, por ejemplo, nosotros no solo vestimos a personas adultas, sino también a niñas y niños, quienes están apreciando eso que los representa, su cultura. Para mí es muy importante seguir diciéndole a la gente: “Nosotros somos esto. Si te sientes orgulloso, ¿por qué no mostrarlo ante Colombia y el mundo? Me siento orgullosa de decir que cuando nosotras empezamos había pocos proyectos de moda étnica, pero hoy nos encontramos con jóvenes y niñas que se sienten orgullosas de portar un turbante, que es un atuendo representativo de la población afrodescendiente.

¿Piensa que la moda con enfoque étnico se convirtió en una necesidad?

Más que una necesidad, es fundamental y es algo que traspasa a la industria de la moda. Hace años, el enfoque étnico empezó con el discurso, pero ya ha traspasado a acciones, proyectos e iniciativas. Eso permite que le apostemos a una sociedad más incluyente y que las brechas de la discriminación se vayan cerrando.

Koló Alta Mixtura participó en Colombiamoda 2023. ¿Qué destaca de esa experiencia?

Para nosotros estar en un espacio como Colombiamoda representando la moda de enfoque étnico fue una experiencia que cambió nuestra marca y estructura, porque nosotros no solo fuimos a un evento a mostrar lo que hacemos, sino que venimos de un proceso de formación que hicimos con el Banco de Bogotá e Inexmoda con el apoyo de USAID Colombia, en donde recibimos módulos formativos sobre ADN de marca, exportaciones, métodos empresariales y e-commerce, entre otros.

¿Cómo su marca le ha permitido reencontrarse con sus raíces y consigo misma?

Koló a mí me ha enseñado de todo, desde reencontrarme conmigo hasta utilizar la marca como un canal para hablar, hacer reflexionar a la gente, incidir y dejar un mensaje positivo en la sociedad. He tenido muchos cambios tanto a nivel personal y empresarial. Incluso, tengo una visión más consciente de quién es Natalia Marrugo, qué representa ella y quiere transmitir con Koló para la sociedad.

¿Quién es Natalia Marrugo y qué representa?

Natalia Marrugo representa a una niña soñadora que proviene de un sector popular de Cartagena, quien, a pesar de los imaginarios y las barreras que pueda encontrar, nunca ha tenido límites para conquistar su sueño y representar a la mujer afro. Los logros y éxitos que he cultivado no los veo como personales, sino también como una forma de abrir caminos a nuevas generaciones y otras mujeres.

