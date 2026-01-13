Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Netflix anuncia una serie basada en “Cómo perderlo todo”, la novela de Ricardo Silva Romero

La adaptación contará con el apoyo del propio autor y se hará en conjunto con Caracol Televisión y Dago García Producciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
13 de enero de 2026 - 02:46 p. m.
(De izq. a der.) Dago García, showrunner; Ramiro Meneses y Víctor Mallarino, protagonistas de la serie, y Ricardo Silva Romero, autor de la novela "Cómo perderlo todo".
(De izq. a der.) Dago García, showrunner; Ramiro Meneses y Víctor Mallarino, protagonistas de la serie, y Ricardo Silva Romero, autor de la novela "Cómo perderlo todo".
Foto: Netflix
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Ya empezó la producción de una serie televisiva basada en “Cómo perderlo todo”, la novela de Ricardo Silva Romero. Esta adaptación se une a otras que la plataforma ha impulsado durante el último año como “Cien años de soledad”, “Delirio” y, muy próximamente, “En diciembre llegaban las brisas”.

La serie estará protagonizada por Víctor Mallarino, quien será el encargado de darle vida a Horacio Pizarro, un profesor que debe enfrentar las consecuencias de una publicación en redes sociales que se sale de control. Silva Romero también apoyará la adaptación de su libro a la pantalla.

Vínculos relacionados

Caracol Radio y La W se fusionan: así será su nueva programación
Juan Covelli y la travesía de llevar el río Atrato a Londres a través del arte
Andrés Caicedo: a contracorriente (Plumas transgresoras)

Esta historia, ambientada hace diez años en el turbulento 2016 que llegó con el plebiscito por la paz, el Brexit y la primera presidencia de Donald Trump, vuelve para mostrar en primer plano los dramas del matrimonio, el deterioro del debate público y las complicaciones que vienen con nuestro relacionamiento a través de redes sociales.

Para la producción, que ya se encuentra en marcha pero que aún no tiene definida una fecha de estreno, Netflix confirmó que la serie contará con la dirección de Mateo Stivelberg y Fabio Rubiano, y tendrá a Dago García como showrunner. Asimismo, Angie Cepeda, Cristina Umaña, Katherine Vélez, Nicolás Montero y Ramiro Meneses se sumarán al elenco encargado de llevar a la pantalla esta novela colombiana.

“Para Dago García, Como perderlo todo funciona como una radiografía de las relaciones sentimentales actuales, por medio de una historia que se desarrolla como una carrera de relevos donde distintas experiencias cotidianas intentan responder, con humor ácido y cierta incredulidad, por qué es casi un milagro que tan pocos matrimonios terminen en tragedia. Desde su mirada, la serie explora la condición humana desde un lugar donde el amor revela sus pliegues más complejos, pero también emerge la amistad, la solidaridad y esas pequeñas complicidades que le dan sentido a la vida", se lee en el comunicado compartido por la productora.

Con el apoyo de Caracol Televisión y Dago García Producciones (DGP), la adaptación de “Cómo perderlo todo” se posiciona como una apuesta más de Netflix hacia la literatura colombiana.

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Cómo perderlo todo

Netflix

Ricardo Silva

Adaptaciones literarias

Literatura colombiana

Noticias culturales

Noticias de cultura

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.