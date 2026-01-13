Netflix anuncia una serie basada en “Cómo perderlo todo”, la novela de Ricardo Silva Romero

(De izq. a der.) Dago García, showrunner; Ramiro Meneses y Víctor Mallarino, protagonistas de la serie, y Ricardo Silva Romero, autor de la novela "Cómo perderlo todo". Foto: Netflix

Ya empezó la producción de una serie televisiva basada en “Cómo perderlo todo”, la novela de Ricardo Silva Romero. Esta adaptación se une a otras que la plataforma ha impulsado durante el último año como “Cien años de soledad”, “Delirio” y, muy próximamente, “En diciembre llegaban las brisas”.

La serie estará protagonizada por Víctor Mallarino, quien será el encargado de darle vida a Horacio Pizarro, un profesor que debe enfrentar las consecuencias de una publicación en redes sociales que se sale de control. Silva Romero también apoyará la adaptación de su libro a la pantalla.

Esta historia, ambientada hace diez años en el turbulento 2016 que llegó con el plebiscito por la paz, el Brexit y la primera presidencia de Donald Trump, vuelve para mostrar en primer plano los dramas del matrimonio, el deterioro del debate público y las complicaciones que vienen con nuestro relacionamiento a través de redes sociales.

Para la producción, que ya se encuentra en marcha pero que aún no tiene definida una fecha de estreno, Netflix confirmó que la serie contará con la dirección de Mateo Stivelberg y Fabio Rubiano, y tendrá a Dago García como showrunner. Asimismo, Angie Cepeda, Cristina Umaña, Katherine Vélez, Nicolás Montero y Ramiro Meneses se sumarán al elenco encargado de llevar a la pantalla esta novela colombiana.

“Para Dago García, Como perderlo todo funciona como una radiografía de las relaciones sentimentales actuales, por medio de una historia que se desarrolla como una carrera de relevos donde distintas experiencias cotidianas intentan responder, con humor ácido y cierta incredulidad, por qué es casi un milagro que tan pocos matrimonios terminen en tragedia. Desde su mirada, la serie explora la condición humana desde un lugar donde el amor revela sus pliegues más complejos, pero también emerge la amistad, la solidaridad y esas pequeñas complicidades que le dan sentido a la vida", se lee en el comunicado compartido por la productora.

Con el apoyo de Caracol Televisión y Dago García Producciones (DGP), la adaptación de “Cómo perderlo todo” se posiciona como una apuesta más de Netflix hacia la literatura colombiana.