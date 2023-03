Nikita Busyak: Iluminar la segunda dimensión

Nikita Busyak dibuja las ciudades en un cuaderno con rotuladores calibrados. / Cortesía Foto: Cortesía

¿Cómo llegó al dibujo y al arte?

He estado dibujando desde que era niño. Y desde el principio no me gustaba mucho hacer ilustraciones grandes con colores diversos. Siempre tendí a los bocetos simples a lápiz, pero en ese momento no sabía que existía un estilo de dibujo como el “boceto”, simplemente me divertía dibujando en papel, sin pensar qué estilo era. Pero luego descubrí que puedes dejar de lado este concepto de una pintura terminada con dimensiones o marcos definidos. Dibujar con tinta te permite ser más libre con tus ideas y técnicas. No estás limitado por las reglas de la idea tradicional de lo que es la pintura. Puede representar una parte determinada de un edificio que se destaque más para usted y dejarla colgando en el medio de su página. Y esa es probablemente la razón más importante por la que decidí comenzar a dibujar.

¿Qué es lo que más le gusta de dibujar arquitectura?

Creo que no me gusta ilustrar otras cosas aparte de la arquitectura y la naturaleza. Por lo general, todos comienzan dibujando retratos, pero eso no me gustó desde el principio. Entonces creo que la razón es esta, y también porque crecí en una ciudad con una arquitectura realmente hermosa que quería capturar desde que era niño.

Le sugerimos: El arte de pintar con aguja e hilo

¿Cuáles son los desafíos que ha enfrentado en el camino del desarrollo de su arte?

Soy una persona muy enérgica y, a veces, me resulta bastante difícil concentrarme en una cosa, mi cabeza siempre está llena de nuevas ideas que quiero probar y se aplican a todos los aspectos de mi vida. Así que tuve que aprender a ser paciente mientras dibujaba. Y ahora puedo estar sentado y dibujar el cielo, que generalmente es un montón de líneas rectas en un milímetro de espacio entre cada una de ellas, y puedo pasar algunas horas haciendo eso y no aburrirme.

¿Cómo desarrolló su técnica Glowing Archisketch?

Esta técnica se desarrolló en años en los que probé diferentes métodos de mezclar arte digital y tradicional sin ningún objetivo específico. Y creo que es muy importante no presionarse cuando al final se quiere obtener un nuevo estilo, porque siempre sucede de forma natural. Mi caso no fue una excepción. Este fue un complejo de emociones, recuerdos y sentimientos superpuestos, lo que me llevó a crear esta técnica. Mi actitud hacia esta idea de fusionar estos dos estilos de dibujo cambió y comencé a verlo desde una perspectiva diferente. Ahora veo todo un mundo viviendo dentro de una ilustración, por ejemplo cuando dibujo ventanas brillantes.

Le recomendamos: Biopics y los límites de la curiosidad humana

¿Qué siente y en qué piensa mientras dibuja?

Tiendo a pensar que mis ilustraciones pueden representar mi estado de ánimo y lo que pasa por mi cabeza. Así que estoy tratando de usar mi estado emocional como base para la idea de qué y cómo voy a hacer un dibujo determinado. Cuando se trata de “lo que siento cuando estoy dibujando”, diría alivio. ¡Esto es como una terapia para mí!

También es fotógrafo, ¿qué le permite expresar el dibujo que la fotografía no?

Cuando se trata de fotografía, siempre me gusta editar mucho las fotos porque en el escenario de tomar una foto ya sé cómo quiero que se vea. Así que pienso que con el dibujo tienes todo el potencial para representar una determinada idea o concepto como quieres, y no tratar de hacer que algo que ya existe se vea como quieres. Y hablando de algunos detalles técnicos, me ayudó mucho al entender la composición.

¿Qué espera que la gente vea en sus obras?

Me he dado cuenta de que la mayoría de las personas que observan mis obras suelen tener opiniones diferentes sobre lo que ven. Y esa es la parte más divertida de mostrar mis obras al mundo, porque las personas con todo tipo de experiencias recuerdan algo de su pasado, o se les ocurre una idea de qué personajes pueden estar detrás de esas ventanas brillantes... siempre es diferente. Y para mí, como para el autor de estas ilustraciones, siempre es emocionante ver cómo trae sentimientos positivos y cálidos a quienes miran mis obras. ¡Y no podría pedir más!

¿Cuál ha sido su edificio favorito para dibujar y por qué?

Mi edificio favorito para dibujar fue esa casa en Kharkiv, ubicada en el famoso cruce de 5 Caminos. Es un edificio increíblemente hermoso y detallado con columnas y estatuas. No es el más impresionante de la ciudad, pero para mí hay algo en él que me hace sentir inspirado.

Podría interesarle: De amar y morir a la vez: un ensayo de idilios y distopías

¿Cómo describiría su proceso creativo?

Mi proceso creativo es un desastre, debo decir, es realmente caótico y, a veces, estresante, pero con toda la pasión y las emociones involucradas, ¡al final de alguna manera logro hacer algo! Me gusta mucho caminar por la ciudad absorbiendo su energía, inspirándome en la arquitectura, conociendo gente nueva, hablando con ellos, escuchando sus historias. ¡Y luego vuelvo a casa y empiezo a dibujar!

¿Alguno de los edificios ucranianos que ha dibujado se vieron afectados por la invasión rusa?

Desafortunadamente, Kharkiv es una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de edificios dañados y vidas rotas. Así que creo que el 90% de los edificios de Kharkiv que dibujé estaban dañados.

¿Cómo ha afectado la guerra su oficio?

Durante la guerra me resulta difícil mantener la concentración y, a veces, parece que los pensamientos y las ideas se desvanecen y no puedo alcanzarlos. Cada vez es más difícil encontrar inspiración, pero estoy trabajando en ello y hago todo lo posible para seguir adelante y no dejar que toda la negatividad me detenga.