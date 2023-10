“No hay nada peor que una narrativa inacabada vinculada al dolor”

Hala Alyan ha publicado las novelas Salt Houses y The Arsonists’ City, además de cuatro colecciones galardonadas de poesía. Su trabajo ha sido publicado por The New Yorker, Academy of American Poets, Lit Hub, The New York Times Book Review y Guernica. Actualmente vive en Brooklyn, donde trabaja como psicóloga clínica.

Foto: Fundación Fahrenheit 451