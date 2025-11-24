Aguilar Film Festival 2025: el pueblo español de las galletas que mira hacia Colombia

El Aguilar Film Festival, en cuya edición de 2025 participarán varios cortometrajes colombianos, fue creado en 1988. Foto: Archivo Particular

La 37.ª edición del Aguilar Film Festival (AFF) llega con sabor dulce: una programación que reafirma a Latinoamérica como motor narrativo y creativo del certamen, y que este año destaca especialmente a Colombia con 9 cortometrajes entre sus distintas secciones, contando un año más con una de sus secciones más significativas para la región: Nexo Bogoshort, espacio dedicado exclusivamente a cortometrajes colombianos dirigidos por mujeres.

Nexo Bogoshort: la presencia femenina colombiana en el AFF

Desde hace años, Nexo Bogoshort se ha consolidado como un puente entre el festival español y el movimiento creciente del cortometraje colombiano. En cada edición, esta sección programa obras recientes de cineastas mujeres que aportan nuevas miradas y experimentaciones formales dentro del formato corto.

En 2025, el AFF presenta en Nexo Bogoshort una selección potente y diversa, que reúne voces emergentes y consolidadas de la cinematografía colombiana:

• Lucía quema el puente – Marcia Roldán

• Salsa – Antonina Kerguelén

• Diamantes y caracoles (el experimento) – Paola Michaels

• Quebranto – Issabella Rozo

• Nido de Cocodrilo – Jazmín Rojas Forero

• Mi demonio – Rossana Montoya

Estas obras dialogan con los temas que marcan la creación audiovisual femenina en Colombia: memoria íntima, territorio, identidad, experimentación sensorial y relatos que exploran lo fantástico desde claves propias del contexto latinoamericano. La sección se convierte así en uno de los focos curatoriales más sólidos del festival en su apuesta por la diversidad hispanoamericana.

Más cine colombiano

La conexión con Colombia se amplía en las secciones competitivas. Entre las 40 obras de la Sección Oficial, procedentes de 18 países, destacan estas obras colombianas:

• Una vez en un cuerpo, de la directora colombiana María Cristina Pérez González, seleccionada en Locarno y Beijing.

• 09/05/1982, de los colombianos Jorge Caballero y Camilo Restrepo, una revisión crítica de un episodio violento en Latinoamérica.

Y la mirada de la región se expande hacia formatos híbridos como la realidad virtual, donde sobresale En Miniaguilar 7 participa Ako y el oscuro mundo de los colombianos Atar Iván Acosta Rojas y Edison Yaya. También en la sección De Campo el film Pasta Negra del venezolano Jorge Thielen Armand fue rodado íntegramente en Cali y tiene coproducción colombiana.

Premios Águila de Oro y despedida del director

La edición 37 entregará los premios Águilas de Oro a figuras del cine español como Luis Zahera y Fernando Cayo, así como al belga Olivier Smolders y al vallisoletano Óscar de la Fuente, reconocido con el Águila de Oro de Castilla y León.

El director del certamen, Jorge Sanz, se despide tras años de crecimiento internacional, en una edición marcada por el equilibrio entre nuevas voces —la mitad de los cortos españoles de la Sección Oficial fueron dirigidos por mujeres, y diez por cineastas menores de 35 años— y la madurez del formato.