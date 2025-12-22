Logo El Espectador
Nuevo hurto en París: Empleado del Elíseo fue detenido por robar 40.000 euros en vajilla

Los objetos sustraídos pertenecían a la prestigiosa Manufactura de Sèvres, fundada en tiempos de Luis XV.

Agencia EFE
22 de diciembre de 2025 - 09:32 p. m.
El principal detenido era el encargado de poner la mesa en los almuerzos y cenas de gala de la Presidencia francesa, lo que le daba acceso a la vajilla.
El principal detenido era el encargado de poner la mesa en los almuerzos y cenas de gala de la Presidencia francesa, lo que le daba acceso a la vajilla.
Foto: EFE - YOAN VALAT
El mayordomo responsable de protocolo del palacio del Elíseo, encargado de la vajilla de la residencia oficial del presidente de Francia, fue detenido por el robo de varias de las piezas de la colección, informó el diario Le Parisien. Los objetos hurtados estaban valorados en 40.000 euros.

El arresto tuvo lugar el 16 de diciembre y junto a él fueron detenidos su novio, un anticuario, y un coleccionista de piezas de porcelana residente en Versalles, a las afueras de París, que según el rotativo, trabajaba como vigilante en el museo de Louvre, puesto del que ha sido momentáneamente apartado.

El principal detenido era el encargado de poner la mesa en los almuerzos y cenas de gala de la Presidencia francesa, lo que le daba acceso a la vajilla, obra de la prestigiosa Manufactura de Sèvres, fundada en tiempos de Luis XV y que, desde entonces, proporciona piezas de porcelana a los reyes y jefes de Estado franceses.

Según los investigadores, el personal del palacio progresivamente se dio cuenta de que algunas de esas piezas originales habían sido sustituidas por copias, lo que provocó que la Gendarmería abriera una investigación, que enseguida condujo al detenido.

En sus dispositivos informáticos encontraron mensajes intercambiados con el coleccionista de Versalles desde principios de 2024, en los cuales le convencía de sacar del palacio presidencial piezas de porcelana.

La pareja del mayordomo del palacio actuó como cómplice del robo, que, según los investigadores, se extendió a lo largo de los meses y les permitió ir acumulando más de un centenar de piezas, entre tazas, platillos y platos, todos ellos pertenecientes al Patrimonio Nacional.

El mayordomo y su pareja fueron arrestados en el domicilio de este último, en el departamento de Loiret, al sur de París, mientras que el coleccionista lo fue en Versalles, donde encontraron, además, buena parte de los objetos robados.

Los tres detenidos, que fueron liberados bajo control judicial, confesaron los hechos, según Le Parisien, y se comprometieron a devolver el resto de las piezas que, aseguraron, seguían en su posesión.

Por Agencia EFE

