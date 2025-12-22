Galeón San José: los avances en la investigación de los objetos recolectados en el naufragio

En noviembre de 2025, se recolectaron un cañón de bronce, un fragmento de cuerda, dos tazas de porcelana, muestras de sedimento y tres macuquinas (foto) del galeón San José. Foto: Lina Rozo

Este 22 de diciembre, el proyecto “Hacia el corazón del galeón San José” emitió un boletín donde informa sobre los avances obtenidos a partir de la investigación de los objetos arqueológicos recolectados de este naufragio.

Estas piezas fueron obtenidas en la segunda fase del proyecto que se realizó en noviembre de 2025 y a partir de la cual se recolectaron un cañón de bronce, un fragmento de cuerda, tres macuquinas, dos tazas de porcelana y muestras de sedimento.

Por el momento, el análisis de las muestras extraídas del cañón ha logrado identificar que el naufragio provenía de Sevilla y que el año de la fundición de su cañón fue 1654.

Asimismo, el equipo encontró una inscripción en el cañón que ha permitido establecer que fue elaborado durante el reinado de Felipe IV (1605-1665). Todavía quedan otras seis inscripciones y sellos por ser analizados, que podrían dar cuenta de otros datos históricos como elementos relacionados con el proceso de fundición.

Por otra parte, el fragmento de cuerda adherido al cañón se presenta como un caso excepcional, ya que el tipo de material con el que está hecho suele degradarse por las condiciones del trópico. No obstante, la conservación de este elemento puede deberse a que estaba enterrado bajo un sedimento fino, lo cual pudo haber generado el ambiente propicio para que se presentara este fenómeno.

Referente a las macuquinas, los hallazgos encontrados por el momento están relacionados con las técnicas de acuñación, entre los cuales se ha descubierto la superposición de ciertos números, específicamente el 8 en una de ellas, así como el corte de letras y las distintas posiciones de los cuños.

Todo esto podría contribuir a expandir el conocimiento sobre las monedas producidas artesanalmente. Por último, factores como el diseño y sello de las tazas y detalles de las otras piezas arqueológicas siguen bajo análisis, mientras los investigadores siguen intentando resolver algunos de los enigmas que envuelven el hundimiento de esta embarcación.

El proyecto “Hacia el corazón del galeón San José” es liderado por el Ministerio de las culturas, los Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Las preocupaciones de la comunidad académica frente este proyecto

Estos avances se enmarcan en un proceso que ha sido cuestionado por la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido. En una carta abierta enviada al presidente Gustavo Petro, la red expresó su preocupación por la rigurosidad del método científico que se estaba aplicando en la extracción y conservación de estas piezas.

Esto debido a que en el Congreso Colombiano de Arqueología celebrado en Santa Marta en 2024, el equipo de “Hacia el corazón del galeón San José” manifestó que no existía la tecnología adecuada en el país para una intervención efectiva de este contexto arqueológico. Sin embargo, este año se continuó con la extracción de estas piezas arqueológicas.

Además, esta red expresó que era necesaria una política pública “que garantizaría que las acciones de protección, investigación, conservación y divulgación del yacimiento del Galeón San José se hicieran de forma programada, sostenida y, sobre todo, consecuente con las realidades objetivas del patrimonio arqueológico de Colombia, en tierra o en agua, y de las capacidades locales para su tratamiento”.

Esto contrasta con las declaraciones realizadas por Mariana Carulla, conservadora del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para El Espectador: “No se trata de sacar por sacar. La selección se hizo bajo un riguroso proceso interdisciplinario de reflexión, buscando la pertinencia científica. La ampliación de la investigación a través de exámenes científicos y el trabajo con otras disciplinas del conocimiento nos va a permitir conocer más sobre los objetos y responder las preguntas que tenemos”.